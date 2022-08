La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, acusó “grandes” presiones de diversos sectores tanto para publicar como para desechar la publicación de un informe respecto a China y posibles vulneraciones a los Derechos Humanos.

La expresidenta de Chile acudió al gigante asiático durante el mes de abril tras acusaciones de que en la región Xinjiang y otras, donde conviven etnias como uigures, han, kazajos, tibetanos, hui, entre otros, habría campamentos de concentración para una concientización política y cultural pro partido comunista chino.

“¿He estado bajo presión? Siempre hemos estado bajo presión desde varios lados, por todas partes y en todas las situaciones, diría yo”, sostuvo Michelle Bachelet.

“Estuve sometida a grandes presiones para publicar o no publicar (el informe), pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación“, aseguró la Alta Comisionada de la ONU.

Sin embargo, y a pesar de las presiones denunciadas, Bachelet declaró que “las presiones no definirán cómo serán las cosas”, agregando que estas “no disuadirán a divulgar” el escrito en cuestión, y adelantó que el informe contiene “asuntos que son graves y que son analizados a fondo”.

1/3 President Xi Jinping met via video link with @UNHumanRights High Commissioner @mbachelet. He expounded on major issues regarding China’s human rights development, and reaffirmed the principled position of #CPC & the Chinese government in upholding & protecting human rights . pic.twitter.com/ctgdgjRmzE

