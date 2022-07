Ricardo Lagos: “La Convención debió hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos”

Controversia en el mundo de la política generó una carta del expresidente Ricardo Lagos, en la que se refirió al proceso constituyente y donde evitó definir su postura de cara al Plebiscito del 4 septiembre.

En conversación con La Tercera, el exmandatario se mostró sorprendido por el revuelo de sus palabras, afirmando que “me parecía que era bien simple lo que estaba diciendo: que gane uno u otro, no depende ya de nosotros, que sea, pero una vez que gane, empezamos a discutir de nuevo. Y ¿qué discutimos de nuevo? El sistema constitucional”.

De cara al Plebiscito, Lagos manifestó que “lo único que hemos ganado con esto es cada vez ir erosionando más el foso que nos está separando“.

“Me da pena cuando veo cómo nos miran de fuera, me llaman y me dicen ¿qué les está pasando? Ustedes eran el ejemplo. Y ahora ¿dónde están?“, agregó.

Aprobar/rechazar para reformar

Asimismo, Ricardo Lagos Escobar se refirió a los últimos dichos respecto al “Aprobar o Rechazar para reformar”, afirmando que “cuando le dicen ‘voy a Aprobar para reforma’, bueno, me parece bien, lástima que no lo reformó cuando estaba en la Constituyente. ¿Me explico?”.

“O sea, acá hay una responsabilidad de la Constituyente. Ellos debieron hacer un esfuerzo mucho mayor por entender que no debieron ser tan partisanos, como lo dijo previsoramente el Presidente Boric”, afirmó.

Sobre el compromiso de la derecha respecto a realizar profundas reformas a la actual Constitución en caso de que gane el Rechazo, el expresidente manifestó que sí le cree al sector de oposición. “Sin duda alguna. Y eso yo creo que es muy importante”.

Además le respondió a Camilo Escalona, quien en conversación con ADN había asegurado que los dichos de Lagos le hacían “un daño al Apruebo”. “No veo en qué medida se genera un daño el ponerme en el que gane el Rechazo o gane el Apruebo“, aseveró el exmandatario.

Finalmente, Ricardo Lagos valoró algunas propuestas del texto de nueva Constitución, por ejemplo, que establezca un Estado social y democrático de derechos en dignidad para todos y en igualdad para todos, y aun mayor autonomía de las regiones. “¿Quién puede estar en contra?”.

Sin embargo, también dio sus críticas en otras materias, por ejemplo en el Estado Plurinacional. “Yo he sido partidario del Estado Plurinacional. Lo único no más que he pedido que le agreguen tres palabritas: Estado Plurinacional ‘en su origen’“, cerró.