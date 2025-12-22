“8 años inolvidables...”: reconocida conductora de la televisión chilena sorprende al anunciar su salida de pantalla

Ya vivimos los últimos momentos del 2025 y comienzan a realizarse diferentes movimientos en diversas áreas laborales, incluyendo en el área del entretenimiento.

La televisión es, sin duda alguna, un espacio que sigue generando interés entre la ciudanía, manteniendo al pendiente a cada espectador por cada cambio que se pueda realizar.

En este contexto, las salidas son las noticias más significativas y que remecen el medio. Para este cierre de año no hay excepciones y un canal sufre una significativa partida.

Y es que una reconocida conductora de la TV chilena anunció su partida de TV+ luego de varios años trabajando en la señal, generando un gran revuelo entre sus seguidores.

Se trata nada más y nada menos que de Claudia Conserva, quien anunció la noticia a través de sus redes sociales con una serie de fotografías acompañada de un sentido texto despidiéndose y tomando por sorpresa a varios.

“Adiós @tvmas.tv 8 años inolvidables, Milf, Claudia Conversa, Mija. Hoy me despido con un espacio único en la TV dedicado a la salud, agradezco a todos los invitados, especialistas, doctores que compartieron conmigo, siempre aportando al bienestar de nuestro público”, escribió.

“Un abrazo a todos los trabajadores y compañeros. Vean el carrusel entero (...) Graaaaaciaaaas”, complementó en el post que ha acumulado comentarios positivos.

Pistas sobre el futuro

Días previos, Conserva había compartido indicios de movimiento laboral, posando junto a su esposo Pollo Valdivia en una salida casual.

“Ya comienza la cuenta regresiva para despedir el 2025. Por mi parte muy agradecida de vivir, de tener el amor de @pollolibre66, de mi familia, de tener salud”, escribió entonces.

Reveló además estar gestando “una idea que estoy segura ayudará a muchas personas que no lo están pasaban bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza”.

“Espero terminar pronto para compartir”, expuso, lo que alimenta rumores sobre un emprendimiento independiente enfocado en motivación y salud mental.