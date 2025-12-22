;

“8 años inolvidables...”: reconocida conductora de la televisión chilena sorprende al anunciar su salida de pantalla

La animadora dejará el canal en el cual ha estado por varios años y al frente de importantes proyectos.

José Campillay

Imagen referencial.

Imagen referencial. / broadcastertr

Ya vivimos los últimos momentos del 2025 y comienzan a realizarse diferentes movimientos en diversas áreas laborales, incluyendo en el área del entretenimiento.

La televisión es, sin duda alguna, un espacio que sigue generando interés entre la ciudanía, manteniendo al pendiente a cada espectador por cada cambio que se pueda realizar.

En este contexto, las salidas son las noticias más significativas y que remecen el medio. Para este cierre de año no hay excepciones y un canal sufre una significativa partida.

Y es que una reconocida conductora de la TV chilena anunció su partida de TV+ luego de varios años trabajando en la señal, generando un gran revuelo entre sus seguidores.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que de Claudia Conserva, quien anunció la noticia a través de sus redes sociales con una serie de fotografías acompañada de un sentido texto despidiéndose y tomando por sorpresa a varios.

Adiós @tvmas.tv 8 años inolvidables, Milf, Claudia Conversa, Mija. Hoy me despido con un espacio único en la TV dedicado a la salud, agradezco a todos los invitados, especialistas, doctores que compartieron conmigo, siempre aportando al bienestar de nuestro público”, escribió.

Un abrazo a todos los trabajadores y compañeros. Vean el carrusel entero (...) Graaaaaciaaaas”, complementó en el post que ha acumulado comentarios positivos.

Pistas sobre el futuro

Días previos, Conserva había compartido indicios de movimiento laboral, posando junto a su esposo Pollo Valdivia en una salida casual.

Ya comienza la cuenta regresiva para despedir el 2025. Por mi parte muy agradecida de vivir, de tener el amor de @pollolibre66, de mi familia, de tener salud”, escribió entonces.

Reveló además estar gestando “una idea que estoy segura ayudará a muchas personas que no lo están pasaban bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza”.

“Espero terminar pronto para compartir”, expuso, lo que alimenta rumores sobre un emprendimiento independiente enfocado en motivación y salud mental.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad