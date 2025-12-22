Vivanco, Muñoz y Simpertigue: La crónica de una purga histórica en la cúpula de la justicia chilena

La destitución del ministro Diego Simpertigue por parte del Senado este lunes 22 de diciembre cerró un ciclo inédito y dramático en la historia reciente del Poder Judicial chileno. En un lapso de poco más de un año, tres jueces del máximo tribunal del país han sido removidos mediante acusaciones constitucionales, un hecho que evidencia la profundidad de la crisis que atraviesa la judicatura tras los escándalos de probidad y conflictos de interés.

Las caídas sucesivas de Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y ahora Simpertigue no solo han remecido los cimientos de la Corte Suprema, sino que han tensionado la relación entre el Congreso y el Poder Judicial, transformando el juicio político en una herramienta recurrente para sancionar faltas a la ética funcionaria.

El último de la lista: La “trama bielorrusa”

La salida de Simpertigue se selló de manera contundente. El Senado aprobó por unanimidad (43 votos) el primer capítulo de la acusación en su contra, imputándole notable abandono de deberes en el marco de la denominada “trama bielorrusa”.

El libelo acusatorio estableció que el magistrado faltó a la probidad al intervenir en un litigio entre Codelco y el consorcio BelAz Movitec, fallando a favor de la empresa privada —que recibió un pago de $12 mil millones— pese a tener vínculos cercanos con sus abogados defensores, con quienes incluso compartió un viaje en crucero días después de la sentencia. Además, se aprobó el capítulo relacionado con el “Caso Fundamenta”, donde también se le reprochó falta de imparcialidad.

Un historial de remociones

El caso de Simpertigue se suma a las destituciones de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ocurridas en octubre de 2024, configurando un escenario de inestabilidad institucional nunca antes visto en tan corto tiempo.

Ángela Vivanco: Fue removida tras revelarse sus chats con el abogado Luis Hermosilla en el marco del “Caso Audios”, los cuales evidenciaron tráfico de influencias para nombramientos y manipulación de causas.

Sergio Muñoz: El otrora poderoso juez fue destituido por filtrar información privilegiada a su hija, la jueza Graciel Muñoz, para que ella pudiera retirar sus inversiones en un proyecto inmobiliario que él mismo debía fallar.

Con la salida de Simpertigue, el Poder Judicial enfrenta ahora el desafío de llenar estas vacantes en un clima de desconfianza pública, mientras la Asociación de Magistrados califica estos hechos como una “grave deshonra” para los jueces de Chile.