VIDEO. Se detuvieron en la carretera y un camión los chocó: familia grabó los segundos previos a la tragedia

El registro se difundió en redes y reabrió el debate sobre los riesgos de detenerse en la vía.

Javiera Rivera

Un trágico accidente vial ocurrido en Colombia quedó registrado en un video que muestra los segundos previos al impacto que terminó con la vida de un matrimonio, mientras sus hijos lograron sobrevivir de manera milagrosa.

El hecho se produjo el viernes pasado en la ruta Buga–Buenaventura, cuando una familia viajaba rumbo a la costa y se detuvo a un costado de la carretera luego de que uno de los menores bajara del vehículo para orinar.

Mientras los padres grababan la escena con su celular, un camión impactó violentamente al automóvil, provocando una colisión múltiple.

Producto del choque, los adultos murieron en el lugar, mientras que los niños lograron ponerse a salvo.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento previo al impacto. Segundos antes del choque, se escucha a los padres despedirse de su hijo, sin imaginar el desenlace fatal.

El video ha generado fuerte impacto y reabre el debate sobre los riesgos de detenerse en carreteras de alto flujo vehicular, especialmente en tramos donde circulan vehículos de carga pesada.

Alerta de imágenes sensibles:

