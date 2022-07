Durante esta jornada, la Democracia Cristiana realizará una Junta Nacional para, como partido, definir su postura de cara al Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre.

La falange decidirá su aprobará o rechazará la propuesta de nueva Constitución, lo cual ya ha comenzado a generar una crisis al interior del conglomerado.

Esto porque la senadora Ximena Rincón comunicó públicamente que votará por el rechazo, argumentando que el texto trabajado por la Convención Constitucional “no es bueno para nuestro país. Tiene cosas buenas, nadie puede negarlo, tener derechos sociales garantizados es algo que la DC ha impulsado por muchos años, pero no basta”.

La expresidenta de la DC ya había dado señales de su inconformidad con el texto de nueva Constitución, puesto que fue una de las firmantes en una solicitud de dar libertad de acción en el partido, algo que fue descartado por el actual timonel del partido, Felipe Delpin.

“Lo peor que podemos hacer es dar libertad de acción, ese no es el camino, dejaría al partido con la imagen de que no puede tener posturas claras en la historia del país”, señaló en la oportunidad el alcalde de La Granja.

@PDC_Chile, a los camaradas de la Democracia Cristiana: mañana 6/7 nuestra Junta Nacional deberá decidir entre #Apruebo o Rechazo a la Propuesta #NuevaConstitucionParaChile. pic.twitter.com/SCzw9lz9Hy — Felipe Delpin (@FelipeDelpin) July 5, 2022

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla dio indicios de que irá por el Apruebo, y criticó que a la Democracia Cristiana se le asocie a la derecha por votar rechazo. “A mí me parece impresentable que la DC aparezca unida con la derecha por el Rechazo, va en contra de nuestra historia, de lo que somos y en consecuencia, no me interpreta para nada esa posibilidad”, aseguró.

La incertidumbre sobre qué opción decidirá la DC quedará zanjado este miércoles, cuando realicen su Junta Nacional de forma virtual a eso de las 17:00 horas, mientras que la votación se daría a las 20:00 horas.