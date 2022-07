Ximena Rincón confirma que irá por el rechazo en el Plebiscito de septiembre

Este martes, la senadora de la Democracia Cristiana Ximena Rincón transparentó su decisión respecto al Plebiscito Constitucional del próximo 4 de septiembre, revelando que irá por el rechazo.

La parlamentaria de la DC dio a conocer su decisión a un día de la junta nacional del partido, donde se decidirá qué opción apoyará el conglomerado. “Creo, desde la convicción más profunda, que este texto no es bueno para nuestro país. Tiene cosas buenas, nadie puede negarlo, tener derechos sociales garantizados es algo que la DC ha impulsado por muchos años, pero no basta”, señaló.

“El tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tienen financiamiento y además se le quita el recurso de protección y les da una acción de tutela que puede tardar dos años en materializarse, si es que lo logra, es engañar a la ciudadanía“, agregó.

Según la senadora Ximena Rincón, Chile “se merece una buena nueva Constitución, pero no esta que se propone. Esto no es algo de derecha contra izquierda, no es si votamos la constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos, esto es respecto del texto de los convencionales propuesto el 2022″.

“Por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños, y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía en el Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo“, cerró la senadora DC.

La parlamentaria ya había dado a conocer su crítica el texto trabajado por la Convención Constitucional, señalando que este propone “un Chile fragmentado”.