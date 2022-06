Presidente de la DC se mostró en contra de dar libertad de acción para el Plebiscito: “Es lo peor que podemos hacer”

Polémica generaron los dichos de la senadora de la Democracia Cristiana Ximena Rincón, quien durante una entrevista con Canal 13 hizo un llamado a la libertad de acción en el partido para el Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Sus palabras se enmarcaron luego de que la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) anunciara durante el fin de semana que apoyarán la opción Apruebo. No obstante, el llamado de la parlamentaria y ex precandidata presidencial de la DC fueron refutadas por importantes personalidades de la colectividad, incluido el presidente Felipe Delpin.

En diálogo con CNN Chile, el presidente de la Democracia Cristiana se mostró contrario a esta idea, asegurando que “lo peor que podemos hacer es dar libertad de acción, ese no es el camino, dejaría al partido con la imagen de que no puede tener posturas claras en la historia del país”.

“Todos los partidos tienen militantes con opciones distintas, y se tiene que dar un debate para optar por una opción y respetar lo que dice el partido, pero hay que tomar una opción clara y no ambigua. Hay que jugársela”, agregó.

En la misma línea, el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego tomó postura e indicó que “soy de las personas que apoyó entusiastamente el Apruebo, y mi inclinación natural es tratar de aprobar (la nueva Constitución). Hay cosas que me preocupan y otras que me encantan. Yo me inclino más a aprobar”.

Finalmente, Felipe Delpin afirmó que “vamos a llevar un diálogo respetando los pensamientos de cada uno de nosotros, de tal manera de no generar un conflicto mayor al interior de la DC, y ese es el ánimo que tiene la mesa nacional y de la directiva del partido”.