Este martes, el senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla se refirió al Plebiscito de septiembre, mostrándose partidario del Apruebo.

En conversación con 24 Horas, el parlamentario afirmó que “yo fui crítico de la forma de la Convención, creo que el proceso se comió al contenido, y eso permeó a la ciudadanía chilena en orden de que las cosas no se estaban haciendo bien”.

“Pero una vez salió el borrador lo estudié detenidamente, y encontré que el contenido significa un gran avance para Chile respecto de los derechos de las personas y tener una sociedad más justa”, prosiguió el senador DC.

Por ello, Huenchumilla se mostró partidario del Apruebo. “Estoy convencido de que esta propuesta de nueva Constitución le hace bien al país, sobre todo a los sectores más modestos, la clase media y a los que han estado siempre olvidados. Por supuesto que esto no le gusta a los que defienden a los más poderosos. Por eso votaré en esa dirección“, aseveró.

Ximena Rincón y rechazo en el Plebiscito

Por otro lado, el parlamentario de la Democracia Cristiana se refirió al anuncio de su par Ximena Rincón, quien afirmó que irá por el rechazo en el Plebiscito. “Yo nunca personalizo los temas. Si la senadora estima votar Rechazo, ella asume su responsabilidad, tendrá sus argumentos”, indicó.

No obstante, Francisco Huenchumilla manifestó que “a mí me parece impresentable que la DC aparezca unida con la derecha por el Rechazo, va en contra de nuestra historia, de lo que somos y en consecuencia, no me interpreta para nada esa posibilidad”.