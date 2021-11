Colegio Médico analizó programas de gobierno de los candidatos presidenciales: dos tuvieron el mejor resultado

Durante esta jornada, el Colegio Médico de Chile presentó su análisis de propuestas de salud de los candidatos de las Elecciones Presidenciales 2021, basados en los encuentros presenciales que sostuvo el premio con cinco de los siete abanderados y sus respectivos programas de gobierno.

Cabe señalar que los únicos que no asistieron a esta ronda de conversaciones fueron el candidato de Unión Patriótica (Upa), Eduardo Artés, y el del Partido de la Gente, Franco Parisi. El primero no aceptó la invitación del gremio, mientras que el segundo no estuvo en el país para el encuentro presencial.

El “semáforo presidencial” del Colmed

Con los colores de un semáforo, el Colegio Médico presentó su análisis de los “Encuentros Presidenciables Colmed” que realizó en las últimas semanas, con el objetivo de abordar sus programas de salud y comparar sus propuestas con las del gremio, de cara a los desafíos sanitarios del país.

El color verde hace referencia a si hay compromisos respecto de una propuesta en particular en el programa de gobierno, mientras que el amarillo es el compromiso que se estableció en la reunión presencial. En tanto, el color rojo es porque un enunciado no forma parte de los planes de los presidenciables.

En total se analizaron 10 puntos relacionados a la salud en Chile:

Seguro Único

Nueva forma de organizar la atención de salud (SNS)

Sistema de salud centrado en las personas

Mejorar la protección financiera

Nueva institucionalidad para garantizar el derecho a la salud

Atención primaria universal

Mejorar la oportunidad de la atención

Nueva relación del sistema con sus funcionarios

Políticas para controlar factores de riesgo

Preparación y respuesta para ésta y otras pandemias

El resultado del análisis

Según el Colegio Médico, quienes cuentan con mayor cantidad de puntos “verdes” son el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

En el caso del diputado por Magallanes, sólo aparece con color amarillo el punto sobre la nueva institucionalidad. Esto significa que dicha propuesta no aparece en el programa, pero surgió en la conversación con la mesa directiva del Colmed, que encabeza la doctora Izkia Siches.

Similar resultado presentó la senadora DC, cuyo punto “amarillo” fue la nueva relación del sistema con sus funcionarios.

En tanto, el candidato que presentó más puntos “rojos” fue Franco Parisi, con seis en total, seguido de José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Eduardo Artés con cinco cada uno. Finalmente, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, tiene tres puntos rojos, uno amarillo y seis verdes.