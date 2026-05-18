Shakira gana millonaria batalla contra Hacienda: justicia española ordena devolverle más de 60 millones de euros

Shakira obtuvo una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional le diera la razón en un litigio tributario contra Hacienda.

El fallo ordena devolverle más de 60 millones de euros (más de $63.000 millones de pesos), entre pagos e intereses, tras concluir que no debía ser considerada residente fiscal española en 2011.

La resolución anula un expediente que obligó a la artista colombiana a pagar casi 55 millones de euros entre liquidaciones y sanciones. A esa cifra se suman intereses que, según fuentes judiciales citadas en el texto, superarían los 9 millones de euros.

El fallo no afecta la condena penal previa de Shakira

El tribunal determinó que la cantante no debía tributar en España por su renta mundial durante 2011. Para ser considerada residente fiscal, Hacienda debía acreditar que permaneció más de 183 días en el país, pero solo pudo probar 163.

Además, la sentencia sostuvo que su vínculo con Gerard Piqué no bastaba para establecer residencia fiscal, ya que en ese momento no existía matrimonio, núcleo familiar ni hijos menores. También consideró que la mayor parte de su actividad económica se desarrolló fuera de España, durante la gira Sale el Sol.

Tras conocerse la decisión, Shakira celebró el fallo y volvió a cuestionar a la Agencia Tributaria. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, afirmó en una declaración pública.

La cantante también aseguró que enfrentó años de fuerte exposición pública. “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal (...) por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, sostuvo.

Sin embargo, esta resolución no modifica la condena penal firme que Shakira aceptó por impago de impuestos entre 2012 y 2014. En esa causa, la artista aceptó una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 7,3 millones de euros.

El fallo aún no está firme, ya que la Agencia Tributaria buscaría recurrir ante el Tribunal Supremo.