Alerta por precio de los combustibles: petróleo supera los US$111 tras nuevas amenazas de Trump a Irán

El mercado internacional del petróleo comenzó la semana con nuevas alzas, impulsadas por la creciente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y el temor a una eventual escalada del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

Concretamente, el crudo Brent volvió a dispararse y superó la barrera de los US$111 por barril.

En las primeras operaciones de este lunes, el petróleo Brent —utilizado como referencia en Europa— aumentó cerca de un 1,7% en la bolsa de futuros de Londres, alcanzando los US$111,11 para los contratos de julio.

Incluso, durante la madrugada llegó a rozar los US$112, consolidando su cuarta jornada consecutiva con resultados positivos.

El escenario de guerra en Medio Oriente, y las tensiones entre Estados Unidos e Iran, también impactaron al petróleo estadounidense: el WTI registró una subida superior al 2,5% y llegó a los US$108,07 por barril durante la jornada.