Alerta por precio de los combustibles: petróleo supera los US$111 tras nuevas amenazas de Trump a Irán
El precio del crudo volvió a dispararse este lunes en medio de la tensión en Medio Oriente, luego de nuevos incidentes en Emiratos Árabes Unidos.
El mercado internacional del petróleo comenzó la semana con nuevas alzas, impulsadas por la creciente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente y el temor a una eventual escalada del conflicto que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.
Concretamente, el crudo Brent volvió a dispararse y superó la barrera de los US$111 por barril.
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En las primeras operaciones de este lunes, el petróleo Brent —utilizado como referencia en Europa— aumentó cerca de un 1,7% en la bolsa de futuros de Londres, alcanzando los US$111,11 para los contratos de julio.
Incluso, durante la madrugada llegó a rozar los US$112, consolidando su cuarta jornada consecutiva con resultados positivos.
El escenario de guerra en Medio Oriente, y las tensiones entre Estados Unidos e Iran, también impactaron al petróleo estadounidense: el WTI registró una subida superior al 2,5% y llegó a los US$108,07 por barril durante la jornada.
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