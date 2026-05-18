;

Día Nacional contra la Explotación Sexual Infantil: denuncias suben 73% en Chile y alertan por captación digital

Expertos advierten que el delito crece en entornos digitales y llaman a fortalecer la prevención, detección temprana y protección de víctimas.

Juan Castillo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes sigue encendiendo alertas en Chile. Según datos de la Defensoría de la Niñez, las denuncias vinculadas a explotación sexual infantil aumentaron un 73% entre 2022 y 2024, con mayor concentración en adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años.

En el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, que se conmemora este lunes 18 de mayo, especialistas advirtieron que el delito también se está expandiendo en entornos digitales.

Solo durante 2024 se reportaron 858 víctimas en delitos asociados a obtención o facilitación de explotación sexual, mientras que en redes residenciales se identificaron 411 posibles víctimas.

Redes digitales, subregistro y urgencia de prevención

Revisa también:

ADN

Desde World Vision Chile alertaron que la magnitud del problema podría ser mayor, debido al subregistro y a la dificultad para detectar casos a tiempo. La discusión legislativa en el Senado incluso ha citado estimaciones cercanas a 6.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en comercio sexual en el país.

El gerente de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision Chile, Juan Pablo Venegas, explicó que el fenómeno ya no puede entenderse solo desde escenarios visibles de criminalidad. “La explotación sexual infantil no ocurre únicamente en contextos de crimen organizado visible o pobreza extrema”, señaló.

En esa línea, advirtió que hoy también se facilita desde espacios cotidianos y plataformas digitales. “Adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo”, agregó.

A nivel global, organismos especializados también han advertido una expansión de la explotación sexual facilitada por tecnología. La alianza WeProtect reportó un aumento de 87% en los reportes de material de abuso sexual infantil desde 2019.

Pese a que Chile cuenta con el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA y avances como la Ley 21.522, desde organizaciones de infancia consideran que la respuesta aún es insuficiente. “Seguimos llegando tarde”, sostuvo Venegas.

El experto llamó a dar prioridad a la prevención y detección temprana, además de fortalecer salud mental para víctimas, campañas permanentes y un Observatorio Nacional. Las denuncias anónimas pueden realizarse en Denuncia Seguro 4242, además de canales policiales y Fiscalía.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad