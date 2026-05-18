Día Nacional contra la Explotación Sexual Infantil: denuncias suben 73% en Chile y alertan por captación digital

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes sigue encendiendo alertas en Chile. Según datos de la Defensoría de la Niñez, las denuncias vinculadas a explotación sexual infantil aumentaron un 73% entre 2022 y 2024, con mayor concentración en adolescentes mujeres de entre 14 y 17 años.

En el marco del Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, que se conmemora este lunes 18 de mayo, especialistas advirtieron que el delito también se está expandiendo en entornos digitales.

Solo durante 2024 se reportaron 858 víctimas en delitos asociados a obtención o facilitación de explotación sexual, mientras que en redes residenciales se identificaron 411 posibles víctimas.

Redes digitales, subregistro y urgencia de prevención

Desde World Vision Chile alertaron que la magnitud del problema podría ser mayor, debido al subregistro y a la dificultad para detectar casos a tiempo. La discusión legislativa en el Senado incluso ha citado estimaciones cercanas a 6.000 niños, niñas y adolescentes involucrados en comercio sexual en el país.

El gerente de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision Chile, Juan Pablo Venegas, explicó que el fenómeno ya no puede entenderse solo desde escenarios visibles de criminalidad. “La explotación sexual infantil no ocurre únicamente en contextos de crimen organizado visible o pobreza extrema”, señaló.

En esa línea, advirtió que hoy también se facilita desde espacios cotidianos y plataformas digitales. “Adultos captan, manipulan y vulneran a niños y adolescentes sin que muchas veces el entorno lo detecte a tiempo”, agregó.

A nivel global, organismos especializados también han advertido una expansión de la explotación sexual facilitada por tecnología. La alianza WeProtect reportó un aumento de 87% en los reportes de material de abuso sexual infantil desde 2019.

Pese a que Chile cuenta con el Cuarto Marco para la Acción contra la ESCNNA y avances como la Ley 21.522, desde organizaciones de infancia consideran que la respuesta aún es insuficiente. “Seguimos llegando tarde”, sostuvo Venegas.