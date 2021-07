Ignacio Briones en la previa del debate Si Yo Fuera Presidente: “Naturalmente somos todos distintos”

Este lunes se llevará a cabo el debate con los candidatos de las primarias presidenciales de Chile Vamos, Ignacio Briones, Joaquín Lavín, Mario Desbordes y Sebastián Sichel en Si Yo fuera Presidente, iniciativa de Radio ADN, Concierto, Imagina y Futuro que comenzará a las 8:00 horas.

Sigue el debate Si Yo Fuera Presidente, en vivo, aquí.

Uno de los precandidatos que participará será Ignacio Briones, exministro de Hacienda, ingeniero comercial, economista y académico que figura como la carta de Evópoli para el sillón presidencial.

En la previa del debate Si yo fuera Presidente, que podrás seguir en vivo aquí, Briones, fiel a su estilo y a su motocicleta, apareció con bufanda y apunto de dirigirse al lugar de encuentro. “Siempre me he movido, hace diez años que ando em motos todos los días. No tengo auto”, contó el precandidato de 48 años.

Respecto a sus contrincantes, Briones expresó: “Naturalmente somos todos distintos. Creo en la diversidad, que cada uno encuentre lo suyo”.

“Esperamos que tengamos una buena discusión con buenas preguntas”, dijo el ingeniero quien además expresó que “estar en la radio es muy motivante”, en comparación a la televisión. “Llega a una audiencia distinta en un horario distinto”, señaló respecto al espacio que comienza a las 8:00 horas.

Briones y la polémica por uso de imagen de Pinochet

En la instancia también se refirió a las polémicas que dejó su franja electoral luego de exhibir un sketch centrado en la figura de Augusto Pinochet y la dictadura militar. “Quisimos poner arriba de la mesa el uso político de cuestiones del pasado que nos dividen”, dijo.

“Yo pienso que es necesario dejar atrás (estas divisiones) para mirar al futuro, para mirar hacia adelante. Esto no significa enterrar la historia, sino que dejar atrás el uso político”, expresó y señaló que aún así las crítica le parecen “legítimas”.

“Cada cual (apareció) mostrando lo que le importa más”, dijo respecto a las campañas de los otros precandidatos de Chile Vamos.

“Me siento preparado, capacitado, con las mejores propuestas”, adelantó respecto al debate que se realizará este lunes y añadió que se referirá a la recuperación económica de Chile.

Hay que recordar que los precandidatos podrán exhibir sus franjas electorales hasta el próximo 15 de julio. Finalmente el 18 de julio se realizarán las elecciones de las primarias presidenciales.