Hija de Pinochet criticó franja de Ignacio Briones: “Perdió muchos adeptos con su error garrafal”

Jacqueline Pinochet Hiriart, hija de Augusto Pinochet, criticó a través de una carta publicada en el diario El Mercurio, la franja electoral del candidato de primarias presidenciales de Chile Vamos, Ignacio Briones, donde aparece enterrando con una retroexcavadora la tumba del dictador.

En la misiva indicó que “con profundo estupor he visto en la franja cómo el señor Ignacio Briones utiliza, para su objetivo político, la figura y el recuerdo que mucha gente de bien sigue teniendo por mi padre”.

La hija de Augusto Pinochet, acusado de crímenes de lesa humanidad, escribió: “Me parece deleznable el abuso cometido de pretender taparlo con tierra, cosa imposible de que la historia lo permita, para obtener el voto de aquellos que lo culpan de sus propias equivocaciones”.

La hija de Pinochet asegura en la carta contra Briones que no representa a nadie de su familia (“Solo señalo lo que me dicta el corazón en mi calidad de hija menor”), y afirmó que su padre “no merece ser usado para fines de un candidato que perdió muchos adeptos con su error garrafal“.

“La historia es la única que podrá corroborar, algún día, la verdadera dimensión de la figura del general Pinochet”, sentenció.