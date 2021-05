Pase de movilidad: Gobierno se desplegó con todo para defender su implementación y rechazó las críticas

El gobierno, a través de los ministros de Salud, Enrique Paris y el vocero, Jaime Bellolio, salió con todo este martes a defender la implementación del denominado pase de movilidad, el que entrará en vigencia este miércoles 26 de mayo y que dará más libertad de movimiento a quienes han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus covid-19.

Todo esto ocurre luego que varios expertos, encabezados por el Colegio Médico (Colmed) hayan criticado la medida del pase de movilidad por el momento sanitario en el que ocurre, ya que los casos de coronavirus siguen al alza, y cuando algunos incluso hablan de la presencia de una tercera ola de la pandemia.

Pase de movilidad reemplaza permiso de Comisaría Virtual

Al respecto, el ministro Paris indicó que “el pase de movilidad lo que hace es reemplazar el permiso que uno debería obtener en la Comisaría Virtual para trasladarse de comunas que están en fase 2, que durante el finde entran en cuarentena, el pase obvia esa situación (…) Para nosotros esa palabra es muy importante, más libertad, porque la gente va a tener la libertad de elegir, no es chipe libre, es responsabilidad“.

En tanto, sobre las críticas que se han recibido, el ministro Bellolio agregó que se escuchan y recogen, pero rechazó a quienes causan “pánico”, a quienes llamó a hacer todo lo contrario, y ayudar a disipar las dudas sobre el pase de movilidad.

“Es fundamental que salgamos juntos y bien de la pandemia, las críticas las recogemos y las escuchamos con atención, pero este es el momento también de que nos ayudemos, estamos diciendo que con mucho cuidado estamos dando una pequeña libertad para aquellos que han terminado su vacunación 14 días después, a ellos esta enfocado esta medida.

Finalmente puntualizó enfatizando que “este no es un pase laboral, queremos pedirle a esos expertos que nos ayuden a no causar pánico ni confusión, ni a decir cosas que no son sobre este pase de movilidad“.