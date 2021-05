Pase de movilidad comenzará a funcionar este miércoles 26 de mayo: gobierno reiteró que “no es chipe libre”

Después de varias especulaciones y críticas desde varios sectores de especialistas, el gobierno, a través del ministro vocero, Jaime Bellolio, confirmó que este miércoles 26 de mayo comenzará a regir el denominado pase de movilidad, que dará mayores libertades de desplazamiento a quienes completaron el esquema de vacunación contra el coronavirus covid-19.

El anuncio se realizó durante el balance del estado de la pandemia en el país, momento en el que el ministro Bellolio rechazó los dichos de quienes aseguraron que el pase es similar a un “carnet verde”.

“Hay que recalcar que es una decisión que se ha tomado con responsabilidad y prudencia, y por lo mismo pedimos a las personas que lo usen responsablemente. El pase de movilidad no es un chipe libre, no se puede comparar con un carnet verde, no se puede decir que se acabó la pandemia, este pase no da beneficios sino que exime de ciertas restricciones a quienes ya han completado su vacunación”, explicó Bellolio.

En ese sentido agregó que “las críticas se escuchan y se toman en consideración, pero este no es un carnet verde, es un pequeño avance en poder ir recuperando nuestras mayores libertades. Aquí no hay una señal equívoca salvo que algunos quieran confundir a las personas, es un simple paso adelante en una mayor libertad que es necesaria luego de 13 meses de cuarentenas”.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris reiteró lo que señaló más temprano el titular del Interior, Rodrigo Delgado, indicando que este pase busca recompensar a quienes han cumplido con las normas y que se han vacunado contra el coronavirus.

“Es un premio al buen comportamiento, al sacrificio que han hecho las personas, sobre todo los adultos mayores. Es un reconocimiento a ellos, esto no libera de la necesidad de usar mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento físico”, dijo Paris.

Finalmente, el vocero de gobierno puntualizó que “no es momento de ser exitistas ni bajar la guardia frente al covid, de la población objetivo se han vacunado más de 7,5 millones de personas con las dos dosis y este permiso se hace pensando en ellos. El plan Paso a Paso sigue plenamente vigente“.