Dr. Said advirtió que estamos “al comienzo de una tercera ola de covid-19” y que el pase de movilidad es una “mala señal”

El epidemiólogo, máster en Salud Pública y médico internista del Hospital Sótero del Río, Dr. Juan Carlos Said, advirtió que estamos al “comienzo de una tercera ola” de covid-19 en el país, y que el pase de movilidad anunciado por el Gobierno es una “mala señal“.

“No es el momento, ni la vacuna. Yo escuchaba al ministro (Paris) decir que no ve temor de que haya un rebrote, pero la verdad es que sí hay un rebrote. Desde hace dos semanas que los casos dejaron de descender y hay una tendencia al alza”, comenzó sosteniendo en ADN Hoy.

Además agregó que “los casos y los ingresos hospitalarios van al alza, entonces yo simplemente haría un llamado a la prudencia. Esta crisis no ha pasado, definitivamente estamos al comienzo de una tercera ola que se está sobreponiendo a esta segunda que no ha pasado“.

En cuanto a la situación epidemiológica, el doctor Said apuntó que “es muy complicada y se proyecta que esto podría empeorar en las próximas dos semanas“, advirtió, destacando que es dificultoso también porque estamos “entrando al invierno, donde sabemos que el covid-19 es un virus que tiene un comportamiento invernal, en espacios cerrados es más fácil que se contagie”.

Asimismo, indicó que frente a este panorama “el carnet en ese sentido es una mala señal que transmite que hoy la pandemia está bajo control cuando no es así, sino que está empeorando y entrando a los momento más difíciles del invierno”.

De igual forma, destacó que “no es una oposición a que se implemente algún tipo de carnet, sino que el momento no parece ser el adecuado (…) Estamos en una situación donde el mayor porcentaje de la población no está inmunizada, creo que ese es el gran problema”.

También precisó sobre el pase de movilidad que hay que tener en cuenta “que la vacuna Sinovac, que se aplica mayoritariamente en el país, es una vacuna que fundamentalmente reduce la mortalidad en 80%, el ingreso a UCI en un 89%, pero que no es muy buena cortando la circulación del virus, y se estima que la efectividad para esto es entre un 50% y 67%, es decir, yo puedo estar vacunado y aún así contagiarme y poder contagiar a otros“.

