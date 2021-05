Los memes y reacciones que dejaron las inscripciones a primarias presidenciales

Una polémica jornada fue la que se vivió el miércoles y este jueves, luego que se rompiera una breve alianza entre el Partido Socialista, Frente Amplio y Partido Comunista, para postular a las primarias presidenciales.

La ruptura fue anunciada por Paula Narváez, quien iría como representante de dicha unión. Sin embargo, finalmente el alcalde de Recoleta (Región Metropolitana), Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric serán las cartas de la bancada.

“No existen las alianzas de último minuto, no existen ni las alianzas ni campañas de emergencia, por lo tanto hoy día estamos felices de que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante”, dijo al respecto el representante comunista cuando ya la primaria presidencial no prosperó.

Estos anuncios generaron diversos comentarios en redes sociales, convirtiendo los nombres de los precandidatos en tendencia de las plataformas.

En tanto, hay que recordar que el 18 de julio se llevarán a cabo las votaciones de las primarias presidenciales.

