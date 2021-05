Pacto duró menos de dos horas: Paula Narváez anunció que el PS no irá a primarias con el Frente Amplio y el PC

A menos de dos horas que se había confirmado que el Partido Socialista inscribiría la precandidatura presidencial de Paula Narváez en las primarias junto al Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), la exministra anunció que la alianza se rompió y denunció veto contra quienes han apoyado su postulación.

“Un veto a quienes han apoyado hoy mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué hablan de la unidad y luego no la practican, con qué derecho vetan a fuerzas democráticas cuyo único interés es trabajar por Chile en un proceso democrático abierto y transparente como es una primaria legal”, dijo la exministra.

“Yo he construido la unidad, he hecho esfuerzos desde el primer día de mi precandidatura diciendo que sin unidad era muy complejo poder realmente construir lo que se necesita. Sin embargo, ellos se han farreado esta oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile, porque se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparentes y se necesita tener el mismo discurso en lo privado que en lo público para darle garantías al país”, continuó.

“¡Eso merece Chile, eso merece el pueblo chileno, porque el pueblo chileno es un pueblo honesto! y si no hay honestidad en la política no podemos revindicar la actividad política no podemos revindicar la política y yo estoy aquí para revindicar la actividad política”, sentenció.

LO ÚLTIMO: Paula Narvaez señala que ha sido notificada de un veto y se habría caído la inscripción de la primaria con FA/PC. ¿Quién está detrás de esto? ¿Alguien vendrá al Servel? Noticia en desarrollo. @adnradiochile pic.twitter.com/ClXsCjw83v — Paulina García. (@PauGarciaRadio) May 20, 2021

Respuesta de Revolución Democrática

Luego de la acusación de Narváez, personeros de Revolución Democrática (RD) condicionaron su respaldo a Gabriel Boric, si Convergencia Social – colectividad a la que pertenece el diputado y también candidato – mantiene su veto a PPD.

La presidenta de RD, Catalina Pérez, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que “juntamos firmas con un objetivo claro liderado por Gabriel Boric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoría, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre expresó que “desde Revolución Democrática nos comprometimos con levantar la candidatura de Gabriel Boric juntando firmas por Convergencia Social para convocar a primarias legales amplias de oposición con vocación transformadora. Que el pueblo decida, sin exclusiones ni vetos“.