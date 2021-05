Gabriel Boric tras polémica inscripción de elecciones: “Yo hubiese preferido que Paula Narváez estuviera en la primaria”

El diputado y precandidato presidencial de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, afirmó este jueves en ADN Hoy que le hubiese gustado que Paula Narváez (PS) estuviera en la primaria del Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Yo hubiese preferido que Paula Narváez estuviera en la primaria“, comenzó sosteniendo el parlamentario.

Esto luego de la caótica y polémica jornada de este miércoles, en la que el Partido Socialista anunció que no participará en las primarias con el FA y el PC, luego que estos últimos excluyeran al Partido por la Democracia (PPD). En tanto, Revolución Democrática (RD) condicionó su respaldo a Boric si CS mantiene su veto a PPD. Además, Heraldo Muñoz (PPD) bajó su candidatura y apoyará a la precandidata del PS, Paula Narváez.

¿Qué pasó con el PS y el PPD?

Sobre este tema indicó que el PS “no estuvo dispuesto a hacer este salto sin partidos que han sido castigados por la ciudadanía, en particular el PPD“.

“Creemos que hubiese sido una lectura equivocada de nuestra parte que después de la votación del domingo pasado nosotros hubiésemos concurrido a una primaria con todo el espectro de los partidos políticos y que eso hubiese cerrado las puertas a todos los independientes”, apuntó el diputado.

Destacó que “el PPD nos había notificado la semana pasada que no querían primarias ni con Jadue, ni conmigo”, y que “el representante de Nuevo Trato, Pablo Vidal, había dicho hace un par de días que las únicas fuerzas que aseguraban gobernabilidad eran la de los 30 años, y que no querían primarias con el FA, ni el PC”.

“Entonces, que a menos de 10 horas de la elección empiece todo este movimiento y cambien de un día para otro sus posturas, es difícil construir unidad así“, manifestó Boric.

De igual forma, sostuvo: “Yo como candidato presidencial de todo el Frente Amplio hoy día tengo el deber de ponerme por encima de estos conflictos y de convocarlos a todos con igual trato. Esa va a ser mi actitud, y no me cabe ninguna duda que Revolución Democrática va a ser un aporte importantísimo en lo que viene”.

Segunda vuelta

Aseguró que “sin lugar a dudas” aceptaría el apoyo del PPD, DC y Nuevo Trato si él pasara a segunda vuelta. “Yo no voy a cambiar el programa que hemos estado elaborando desde el FA y que espero sea enriquecido con aportes de los movimientos sociales, de Apruebo Dignidad, con todo el proceso de diálogo que vamos a tener ahora. Pero si gano la primaria, que vamos a trabajar para eso, y otros partidos quieren entregarnos su apoyo, bienvenidos sean, yo no voy a andar dando portazos una vez terminada la primaria y creo que la segunda vuelta evidentemente es un escenario distinto”, explicó.

“Por ejemplo, si Paula Narváez -o Yasna Provoste- pasara a segunda vuelta yo no tendría ninguna duda de apoyarla en segunda vuelta“, agregó el diputado.

“La oposición, más allá de las diferencias que tenemos, no nos podemos permitir que por nuestras peleas haya una continuidad de este mal gobierno de Sebastián Piñera“, espetó.

“Yo lo digo acá y cóbrenme la palabra: el día siguiente a la segunda vuelta, si es que no paso yo a la segunda vuelta, voy a estar apoyando activamente -no solo con una declaración en redes sociales y me voy para la casa- al candidato de oposición que pase a segunda vuelta frente a la derecha”, finalizó Boric.