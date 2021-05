Daniel Jadue tras polémica inscripción de primarias presidenciales: “No existen las alianzas ni campañas de emergencia”

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se refirió la mañana de este jueves a la polémica inscripción de las elecciones primarias presidenciales que finalmente se realizarán entre su candidatura y la del diputado Gabriel Boric de Convergencia Social, luego que a última hora se cayera lo que podría haber sido una histórica alianza con el Partido Socialista (PS) al incluir a Paula Narváez a la instancia, cosa que finalmente no sucedió.

“No existen las alianzas ni campañas de emergencia“, aseguró el candidato sobre el tema en la Plaza de Armas de Santiago, hasta donde llegó acompañado de varios militantes del PC y nuevas autoridades que fueron electas el fin de semana recién pasado

“Alianzas de última hora”

“No sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones, no existen las alianzas de último minuto, no existen ni las alianzas ni campañas de emergencia, por lo tanto hoy día estamos felices de que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante”, agregó el alcalde sobre lo ocurrido con el PS.

En tanto, al ser consultado sobre la exclusión que habrían hecho tanto el PC como el Frente Amplio a la participación del PPD en la campaña de Paula Narváez, y que fue la razón por la cual finalmente no se materializó la alianza entre dichos conglomerados, Jadue indicó que “no creemos en vetos”.

“Nos vamos a concentrar en el futuro, lo que pasó ayer hubiésemos querido que terminara distinto pero ya fue, nosotros quisimos tener una primaria amplia, no creemos en los vetos, creemos en los programa verdaderamente compartido, lo que pasó ayer es una muestra de que algunos quieren hacer hilos estratégicos”, apuntó.

Finalmente puntualizó que “vamos a seguir trabajando para hacer estas primarias con nuestros compañersos de coalición a quienes saludo, pero que en el mejor de los ambientes realicemos esta contienda que no tiene casi diferencias programáticas“.