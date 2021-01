Crisis en el oficialismo: Presidente de RN acusó “mala fe” del Partido Republicano en la inscripción de la candidatura de Marinovic a la Convención Constitucional

El presidente y senador de Renovación Nacional (RN), Rafael Prohens, acusó este miércoles que hubo “mala fe” de parte del Partido Republicano al inscribir a último minuto a Teresa Marinovic como candidata a la Convención Constitucional sin dar cuenta de ello a los partidos de Chile Vamos con quienes firmaron un pacto electoral.

Este hecho, incluso ha derivado en la renuncia de Sylvia Eyzaguirre, una de las candidatas del partido a la elección del 11 de abril próximo, y ha encendido las voces de la oposición a la mesa interina de la colectividad que piden que se adelanten los comicios internos.

En conversación con ADN, Prohens indicó que “debo reconocer que el nombre de la señora Marinovic nunca estuvo sobre la mesa y solamente a horas de la noche se incorporó ese nombre, y como el pacto si no se optaba se caía, se optó por aceptarlo. No es algo que nos agrade, no la persona sino más bien la forma en que se hizo, porque si lo tenían oculto quiere decir que actuaron de mala fe y esa era una de las cosas que uno tenía la duda de ser parte de este pacto“.

El líder de RN agregó a esto que el pacto con los Republicanos -que son encabezados por José Antonio Kast- se aprobó “con las condiciones y nombres que se habían puesto sobre la mesa y a último minuto, cuando estaba al borde del cierre del pacto aparece el nombre de esta persona que obviamente trae controversia en el partido, lo que obviamente nos tiene complicados”.

Adelanto de las elecciones internas

La aparición de Marinovic en el pacto único del oficialismo provocó entre otras cosas que las críticas de los opositores a la mesa interina de Prohens -que asumió luego que Mario Desbordes fuera nombrado ministro de Defensa– se incrementaran, pidiendo un nuevo cambio en la fecha de las elecciones internas las que ya fueron suspendidas desde el 5 de diciembre al 17 de abril próximo.

Entre quienes piden la salida de la mesa por su desempeño está una parte del partido entre los que se encuentran el senador Francisco Chahuán y el diputado Tomás Fuentes. Este último de hecho, fue emplazado por Prohens a renunciar junto a la mesa ya que él también forma parte de la directiva interina.

“Cuando el diputado Fuentes pide la renuncia de la mesa, tiene que salir él también si es parte de la mesa, que no se olvide de ese detalle, si ese es el camino, no tengo problemas, yo no soy una persona que esté apernada en el partido. Hay otros que se han dedicado a criticar, lo lamento porque podríamos solucionar los temas internos y en vez de criticar podríamos trabajar por el partido”, apuntó.

Finalmente, el senador puntualizó que tendrá que ser la mesa del partido la que decida si se adelantan o no las elecciones de la directiva definitiva, y calificó la elección de convencionales como una oportunidad “histórica”, la que no se debería perder por este tipo de controversias.

“Estamos en uno de los procesos históricos mas importantes de Chile, estamos con cuatro elecciones y una quizá no se repita nunca en la Historia de Chile, si no nos damos cuenta que ese desafío único de que sea la gente puesta por los partidos, la sociedad, los independientes los que van a escribir la nueva Carta Magna es porque todavía no entendemos nada de lo que estamos haciendo, nunca la sociedad había tenido la oportunidad de escribir una Constitución y estamos entrampados en otras cosas“, dijo.