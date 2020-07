Senador Allamand y crisis en el oficialismo: “Es obligación del Presidente Piñera dar un golpe de timón”

El senador Andrés Allamand, exministro y expresidente de Renovación Nacional, se refirió a la crisis en el oficialismo, al Presidente Sebastián Piñera y a la conducción de RN por parte de Mario Desbordes.

Cabe recordar que la aprobación en la Cámara de Diputados para el retiro del 10% de los fondos de AFP en medio de la pandemia por el Covid-19, con votos de parlamentarios del oficialismo, intensificó la crisis en la coalición.

En conversación con La Tercera, el legislador sostuvo que este hecho fue “en lo político, fue un tremendo fracaso para el Gobierno y Chile Vamos”.

“En lo relativo al gobierno, los errores fueron a lo menos tres: haber llegado tarde con las medidas para la clase media, no haber persuadido a la ciudadanía que el proyecto era malo y no haber alineado a los propios”, agregó.

“En cuanto a Chile Vamos, la votación demuestra falta de cohesión, evidencia la división interna del bloque. Y los partidos, especialmente RN, muestran gran confusión conceptual y programática“, declaró.

Allamand calificó como lo más grave “la irrupción del populismo y la falta de carácter para defender convicciones en un ambiente de impopularidad. Un gobierno, una coalición o un partido que no es capaz de enfrentar la impopularidad, no tiene destino. Va a terminar, sí o sí, esclavo de las redes sociales”.

“A mí me parece muy grave que los que se proclaman como integrantes de la derecha social empiecen a sumarse al coro de quienes han repuesto la amenaza de la violencia sobre el proceso democrático. ¿Qué se oía en la Cámara? Que si el proyecto se rechazaba, se gatillaba un nuevo estallido social. Es exactamente lo que algunos de los nuestros repiten: que si no se acepta lo que proponen, todo saltará por los aires. Me parece una extorsión inaceptable“, aseveró.

Presidente Sebastián Piñera

El senador Allamand se refirió al Mandatario: “Es obligación del Presidente Piñera dar un golpe de timón. Y el efecto tiene que alcanzar al Gobierno y a Chile Vamos”.

“El Gobierno tiene que cambiar en algunos aspectos radicalmente. No sólo Chile Vamos ‘no da para más’, sino que algunas prácticas gubernamentales tampoco ‘dan para más’. De partida, hay que terminar con el ‘tironeo’ infinito en materia de los planes de ayuda: tienen que ser robustos desde el principio y no estar mejorándolos a última hora”, espetó.

“También el gobierno tiene que definir las materias en que, por convicción y coherencia programática, no va a ceder a la presión. Hoy existe la impresión de que al final el Gobierno siempre afloja. Eso es corrosivo para la lealtad, porque los que defienden las materias más difíciles, al final pagan todos los costos, y los ‘díscolos’ o los que derechamente se suman a la oposición, cosechan los aplausos”, expresó.

Mario Desbordes

Además, Allamand se refirió a la presidencia de Mario Desbordes en RN y dejó abierta la puerta para postular como timonel del partido.

“Una responsabilidad central -no la única- en la aprobación del proyecto del retiro de fondos es del presidente de RN, Mario Desbordes. Él es el responsable de haber abierto la grieta, que permite ir demoliendo el régimen de capitalización individual. Sus declaraciones de último minuto señalando que ‘no era una buena medida’ son un mea culpa completamente tardío”, dijo el senador.

“Todos los que estamos por una nueva conducción respetamos la trayectoria de Mario Desbordes al interior de RN. No hay nada personal en su contra. Sí tenemos una diferencia de orientación política, que deberá zanjarse en la próxima elección interna, que será ‘un militante, un voto'”, sostuvo.

“El resultado de esta semana refleja mejor que nada por qué se necesita una nueva conducción: RN objetivamente contribuyó con los votos de algunos de los nuestros a una gran derrota del gobierno; la articulación con La Moneda está en el peor nivel; Chile Vamos está en una profunda crisis y políticamente en ‘punto muerto’, y el partido vive una profunda división interna”, expuso.

“Es muy elocuente que Diego Paulsen, actual presidente de la Cámara de Diputados y uno de los líderes mas respetados y de mayor proyección, haya resuelto abandonar la bancada y formar un nuevo comité. RN ha tenido muchas crisis internas, pero en 30 años nunca había ocurrido algo así“, manifestó.

“Para nosotros también es muy importante el tema constitucional. Desbordes sigue en el ‘apruebo’, pese a admitir que el 70% del partido está con el ‘rechazo’. Los que todavía están en tal planteamiento debieran revisar la sesión de la Cámara en que se aprobó el proyecto de retiro de fondos. Es un anticipo perfecto de lo que sería la convención constituyente: demagogia desatada, ignorancia a chorros, falsedades sin límite y mentiras múltiples, y, por cierto, el mismo ánimo refundacional que la izquierda radical ha logrado imponer a los exConcertación y, en definitiva, a toda la oposición”, afirmó.

Sobre una posible postulación de Allamand a la presidencia del partido, expresó: “Hay un grupo grande de parlamentarios y dirigentes organizando la lista. Mi idea es que alguno de ellos asuma el liderazgo, pero si es necesario, yo estoy dispuesto a integrarla (….) El lugar lo resolveremos entre todos”.

Ministro Blumel

Asimismo, Allamand se refirió al ministro del Interior Gonzalo Blumel: “La frase de que puede haber una coalición reducida es muy grave y muy desafortunada. Él, menos que nadie, podría haberla dicho. Su tarea como jefe político del gobierno es ordenar y no achicar a la coalición en la que el gobierno se apoya”.

“Yo estoy planteando un nuevo diseño a partir de un golpe de timón presidencial. El ministro Blumel tiene que ajustarse a ese nuevo escenario, y eso implica un rol más activo e influyente del que ha desempeñado hasta hoy“, dijo el senador, descartando que quiera la salida de Blumel.

Finalmente, como solución a esta crisis, expuso: “La respuesta de los partidos tiene que ser, primero, volver a hacer funcionar a la coalición. ¡Hace meses que los presidentes de Chile Vamos no tienen siquiera reuniones de coordinación! Segundo, recuperar el orden interno. Y tercero, volcarse a los desafíos electorales que están a la vuelta de la esquina. En una frase: volver a funcionar como coalición“.