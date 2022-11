Entre dudas y desmarques: Senado votará este miércoles si ratifica a José Morales como nuevo Fiscal Nacional

A contar de las 15:00 horas de este miércoles, el Senado discutirá y votará al nuevo Fiscal Nacional, siendo José Morales la propuesta presentada por el Gobierno.

El proceso no ha estado exento de polémicas, y desde ya se anticipa una intensa jornada, la que podría terminar sin acuerdo.

Esto porque si bien parte de la oposición ve con buenos ojos a José Morales como carta para el Ministerio Público, desde el oficialismo, específicamente senadores de Apruebo Dignidad, no lo ven así, ya que lo vincularon con temas bastante controversiales, como, por ejemplo, que no dio condenas o no se mostró a favor en el caso Cascadas o la colusión de farmacias

En tanto, desde Renovación Nacional también habrían cambiado de opinión respecto al candidato, luego de la negativa opinión que dio el senador Rodrigo Galilea. Según consigna La Tercera, solo Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena y Paulina Núñez respaldarían a Morales.

Pero no solo esto sería un problema, ya que las ausencias de parlamentarios también afectarían la votación. Por ejemplo, la senadora Yasna Provoste, quien se había mostrado a favor del persecutor, viajó rumbo a Bélgica, mientras que otros como Alfonso de Urresti (PS), Felipe Kast (Evópoli) y Sebastián Keitel (Evópoli) tampoco estarán en la instancia.

Esta discusión arrancará a contar de las 15:00 horas, y donde se sabrá si finalmente habrá nuevo Fiscal Nacional.