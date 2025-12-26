Ni correr ni levantar pesas al inicio: La infravalorada máquina que ayudó a Ed Sheeran a bajar 14 kilos

A sus 34 años, Ed Sheeran luce una figura renovada y saludable, lejos de la imagen que él mismo describe de hace una década: un “fumador empedernido que bebía cerveza y comía kebabs”. En una reciente entrevista con Men’s Health, el cantante británico reveló que el secreto de su transformación física —que le permitió perder 14 kilos— no fue un entrenamiento militar ni dietas extremas, sino una máquina de gimnasio a menudo subestimada: la bicicleta elíptica.

El cambio comenzó en el sótano de su casa. Sheeran encontró una fórmula para vencer la inercia del sedentarismo combinando el ejercicio con su trabajo diario. “Bajé al sótano y respondí mis correos durante dos horas... Pensé: ‘Está bien, no estoy en una cinta de correr, no me estoy matando. Estoy haciendo algo que haría de todos modos, pero me mantengo activo’”, explicó el artista.

El motor del cambio: La paternidad

Más allá de la estética, la motivación principal de Sheeran fue funcional y emocional. “Quería levantar a mi hijo y que no me doliera la espalda… Quería sentirme sobrehumano en el escenario”, confesó, aludiendo a los dolores matutinos que sentía al mirarse al espejo y sentirse “fatal”.

De la elíptica a una rutina completa

Lo que comenzó como un hábito de “multitasking” evolucionó hacia un plan de entrenamiento estructurado diseñado por su entrenador, Matt Kendrick. Actualmente, su rutina de cinco a seis días a la semana incluye:

Trabajo de fuerza: Con pesas de ligeras a moderadas y movimientos compuestos.

Con pesas de ligeras a moderadas y movimientos compuestos. Pilates Reformer: Para mejorar la movilidad y el núcleo.

Para mejorar la movilidad y el núcleo. Running: Como complemento cardiovascular.

La clave, según Kendrick, ha sido priorizar la constancia sobre la intensidad, con descansos cortos y alta frecuencia. A pesar de su éxito, Sheeran mantiene los pies en la tierra: “Creo que, en el fondo, soy un consumidor compulsivo de pizza y cerveza, pero esa no es mi realidad como padre a los treinta. Creo que hay que tomar buenas decisiones”.