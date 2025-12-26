;

Ni correr ni levantar pesas al inicio: La infravalorada máquina que ayudó a Ed Sheeran a bajar 14 kilos

El artista británico transformó su salud apostando por la constancia sobre la intensidad. Hoy, su rutina incluye Pilates Reformer y trabajo de fuerza, pero todo partió con sesiones suaves de cardio mientras trabajaba.

Mario Vergara

Ni correr ni levantar pesas al inicio: La infravalorada máquina que ayudó a Ed Sheeran a bajar 14 kilos

A sus 34 años, Ed Sheeran luce una figura renovada y saludable, lejos de la imagen que él mismo describe de hace una década: un “fumador empedernido que bebía cerveza y comía kebabs”. En una reciente entrevista con Men’s Health, el cantante británico reveló que el secreto de su transformación física —que le permitió perder 14 kilos— no fue un entrenamiento militar ni dietas extremas, sino una máquina de gimnasio a menudo subestimada: la bicicleta elíptica.

El cambio comenzó en el sótano de su casa. Sheeran encontró una fórmula para vencer la inercia del sedentarismo combinando el ejercicio con su trabajo diario. “Bajé al sótano y respondí mis correos durante dos horas... Pensé: ‘Está bien, no estoy en una cinta de correr, no me estoy matando. Estoy haciendo algo que haría de todos modos, pero me mantengo activo’”, explicó el artista.

El motor del cambio: La paternidad

Más allá de la estética, la motivación principal de Sheeran fue funcional y emocional. “Quería levantar a mi hijo y que no me doliera la espalda… Quería sentirme sobrehumano en el escenario”, confesó, aludiendo a los dolores matutinos que sentía al mirarse al espejo y sentirse “fatal”.

Revisa también:

ADN

De la elíptica a una rutina completa

Lo que comenzó como un hábito de “multitasking” evolucionó hacia un plan de entrenamiento estructurado diseñado por su entrenador, Matt Kendrick. Actualmente, su rutina de cinco a seis días a la semana incluye:

  • Trabajo de fuerza: Con pesas de ligeras a moderadas y movimientos compuestos.
  • Pilates Reformer: Para mejorar la movilidad y el núcleo.
  • Running: Como complemento cardiovascular.

La clave, según Kendrick, ha sido priorizar la constancia sobre la intensidad, con descansos cortos y alta frecuencia. A pesar de su éxito, Sheeran mantiene los pies en la tierra: “Creo que, en el fondo, soy un consumidor compulsivo de pizza y cerveza, pero esa no es mi realidad como padre a los treinta. Creo que hay que tomar buenas decisiones”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad