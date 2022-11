Candidato a Fiscal Nacional expone ante la comisión de Constitución del Senado

Este lunes, el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte y candidato del Gobierno a Fiscal Nacional, José Morales, se presentó ante la comisión de Constitución del Senado para exponer su proyecto para el Ministerio Público por los próximos 8 años.

La jornada se dividió en dos partes, siendo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien abrió la ronda de presentación, dando paso posteriormente al persecutor.

En la instancia, José Morales hizo un repaso sobre su trayectoria en el Ministerio Público, dando además algunas luces de lo que sería su plan estratégico, el cual contiene seis focos:

Persecución del crimen organizado y delitos violentos

Delitos de género y delitos cometidos por funcionarios públicos

La urgente modernización y actualización tecnológica de la institución

Mejorar la atención de víctimas y demás intervinientes

Rendición de cuentas de la Fiscalía y control interno

Referencia de funcionarios y fiscales del país

En tanto, la titular de Justicia salió al paso de los cuestionamientos por la elección de Morales como candidato a Fiscal Nacional. “La experiencia del señor Morales en una Fiscalía de Alta Complejidad, su capacidad de liderazgo, su experiencia en la persecución penal, su plan para abordar las prioridades que tiene la ciudadanía y el país, que son concordantes con las preocupaciones de nuestro Gobierno en materia de seguridad”, enumeró.

La exposición de José Morales se extenderá hasta las 14:00 horas, mientras que la votación en el Senado se realizará este miércoles 30 de noviembre a las 10:30 horas, donde se necesitan 33 votos para ratificar su nominación.

Desde la oposición ven con buenos ojos esta carta para el Ministerio Público, mientras que desde el oficialismo, específicamente senadores de Apruebo Dignidad, no lo ven así, ya que lo vincularon con temas bastante controversiales, como que no dio condenas o no se mostró a favor en el caso Cascadas o la colusión de farmacias.