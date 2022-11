Senador Bianchi anticipa rechazo a nominación de José Morales como Fiscal Nacional: “Creo que no era la mejor persona”

El senador Karim Bianchi (independiente) anticipó durante este martes que se negará a la nominación de José Morales Opazo para Fiscal Nacional, asegurando que este último “no cumple con el perfil para esa responsabilidad”.

En el programa Profundidad de Campos de TV Senado, el parlamentario se explayó en lo anterior asegurando que “yo voy a rechazarlo, creo que no era la mejor persona. Creo que la fiscalía más que nunca en la persecución del delito debe tener personas que tengan no solamente las mayores capacidades –que puede tenerlas- sino que una conducta para atrás que haga pensar que aquí no se está beneficiando a ciertos intereses”.

En esa línea, Bianchi profundizó aún más sus dichos contra Morales. “Creo que el historial de esta persona (Morales Opazo) no me da las garantías; primero de impulsar lo que el país necesita ni tampoco tener la capacidad de enfrentarse a los poderosos“.

“Aquí no quiero una persona que garantice impunidad para ciertos delitos que se pueden dar en política y que tengan que ver con dinero“, agregó el senador.

Finalmente, Bianchi reveló que en situaciones como votaciones de cargos en la Cámara Alta, se siente incómodo por las negociaciones que se dan entre partidos políticos, por lo que prefiere abstraerse de aquello.

“He tenido una actitud constante de restarme de estas nominaciones. Acá lo que pasa es que me siento al medio, como un jamón de sándwich, entre la izquierda y la derecha. Acá se va ‘uno para ti, después uno para ti, para ti’ en todos los cargos (…) Eso a mí me molesta mucho entonces prefiero abstenerme de esas cosas, salvo que vea a una persona que tenga muchos méritos y la apoyo. Independiente de su condición política”, cerró el parlamentario.