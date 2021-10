Mascotas en Halloween: cómo protegerlas durante la “noche de miedo” para evitar enfermedades

Las mascotas siempre son una fuente de alegría, y en este tiempo de pandemia de covid-19 su valor ha crecido.

No son pocas las personas que en el último tiempo se han hecho de ellas debido al largo confinamiento por la emergencia sanitaria, por eso hay que estar muy preocupados por el bienestar de nuestros acompañantes.

Y en el marco de las actividades que se desarrollan por Halloween, es bueno conocer los cuidados que hay que tener con las mascotas.

Principalmente con los perros y los gatos, para disfrutar con ellas en esta “noche de miedo” que viene del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Desde el programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, invitan a revisar los siguientes consejos para disfrutar de un Halloween responsable.

Las mascotas en Halloween

1.- No les des golosinas

El organismo de las mascotas no está preparado para los dulces, por lo que si los consumen pueden sufrir problemas gastrointestinales e incluso intoxicaciones.

Además, si ingieren la golosina con envoltorio pueden aparecer obstrucciones intestinales.

Si quieres compensarlo, hazlo con un premio de uso exclusivo para mascotas.

2.- Evita disfrazarlas

No es recomendable ponerles disfraces a las mascotas en Halloween, pues podrían estresarse.

Si tu “regalón es dócil y permite que lo arropen, hay que asegurarse de que el disfraz no limite su movimiento ni su visión, que no tenga adornos que pueda comer y que no estrangule alguna parte de su cuerpo.

3.- Recuerda pasearlo

Si tu mascota es tímida, prefiere pasearla antes del horario en el que las personas salen a pedir dulces.

Así evitarás que se estrese o que se asuste con los disfraces.

Y recuerda tenerla identificada y registrada, ya que, en caso de extravío puedes utilizar el Registro Nacional de Mascotas como una herramienta de búsqueda.