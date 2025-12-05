VIDEO. Transeúntes grabaron todo: choferes protagonizan violenta pelea en plena calle de La Serena
El enfrentamiento se viralizó en minutos en redes sociales.
Una violenta pelea entre dos choferes de buses quedó registrada durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del terminal de La Serena.
El hecho lo observaron decenas de personas, quienes decidieron grabar el incidente y subirlo a redes sociales, el cual se viralizó rápidamente.
En el registro, se puede ver a que los choferes comenzaron a discutir hasta que la pelea escaló a golpes. Incluso uno de ellos portaba un objeto contundente, situación que alertó a una pasajera.
En las imágenes se ve a ambos involucrados forcejeando hasta caer al pavimento, mientras algunos testigos les gritaban que no se acercaran.
En medio del forcejeo, uno acusa al otro de morderlo, desatando aún más comentarios entre quienes presenciaron la situación.
Por su parte, Carabineros no se ha referido públicamente al incidente y se desconoce si alguno de los choferes presentó una denuncia.
