VIDEO. “¡Mi tata va adentro!”: delincuentes tiran a adulto mayor a la calle luego de un violento robo de vehículo en Maipú
Los antisociales sustrajeron el auto con el anciano dentro sin posibilidad de reacción debido a su movilidad reducida.
Durante las últimas horas se viralizó un nuevo caso de robo con violencia de un vehículo, esta vez en la comuna de Maipú, impactando por el indolente actuar frente a un adulto mayor.
El hecho ocurrió en las cercanías del Consultorio Clotario Blest (en el barrio con el mismo nombre), donde un grupo de antisociales sustrajo un automóvil a una familia que transportaba a un hombre de 90 años en su interior.
Los delincuentes avanzaron varios metros con el anciano dentro del vehículo, quien no pudo salir debido a sus problemas de movilidad. Al percatarse de lo sucedido, los propios sujetos se detuvieron, lo arrojaron al suelo y continuaron con su huída.
Todo esto ocurrió ante la mirada atónita de los vecinos y la familia que estaba en estado de shock, a pesar de que algunos de los afectados y trabajadores que se encontraban en el sector intentaron frenarlos.
Revisa también:
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la nieta de la víctima alerta desesperadamente: “¡Mi tata va adentro!”, mientras veía cómo se alejaban con él.
“Veníamos de un control de mi papá, estaba subiendo al auto la silla de ruedas y de repente, por sorpresa, no alcancé a hacer nada... Solo se llevaron a mi papá y vi que mi señora estaba en el piso”, expresó una de las víctimas a La tarde es nuestra.
“Venían con unos fierros. Uno no quiere pelear, defenderse. Estaba mi mamá, mi señora y era difícil hacer algo”, agregó otro familiar.
“A mi papá lo dejaron tirado a plena calle, tiene casi 90 años. ¿Qué culpa tiene?“, relató otro familiar directo de la víctima, evidenciando angustia y vulnerabilidad.
“Carabineros nos apoyó, el CESFAM volvió a darle una silla de ruedas a mi papá, porque también se la robaron”, agregó, mostrándose agradecida de las entidades pero lamentando el actuar de los delincuentes.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.