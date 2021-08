Primera encuesta sobre tenencia responsable de mascotas: Revisa cómo acceder al formulario digital

Cómo llegan a sus dueños los perros y gatos que viven en los hogares de Chile, cuál es su alimento preferido, con qué periodicidad van al veterinario y si están o no esterilizados son algunas de las preguntas que la Primera Encuesta Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía proporciona.

La medida que fue lanzada hace unos días, por el Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en colaboración con la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, tiene como finalidad indagar en detalles de la vida de los animales de casa.

En palabras del Director de pregrado de la Universidad Católica, Fernando Mardones “hemos trabajado por un tiempo para tratar de hacer una encuesta a la vez que sea sencilla, también sea muy informativa de la situación de nuestras mascotas a lo largo de Chile“.

Asimismo, el especialista hizo hincapié en la importancia de esta iniciativa, considerando que no existe mucha información al respecto. “Lo que nosotros vemos con el registro de mascotas es una parte, una sub población de todo lo que hay en nuestro país, que hasta la fecha es incierto. La verdad es que hoy no tenemos estimado datos confiables que nos permitan decir cuántos animales, perros y gatos tenemos en nuestro país, y por lo tanto el registro es uno de estos mecanismos” aclaró Mardones para ADN.

Además de referirse a la falta de conocimiento de la cantidad de animales que existen actualmente, Fernando indicó que “tampoco se sabe cómo es es cuidado de esas mascotas en los domicilios. Hay mascotas que están dentro de las casas, otras están en el patio, en departamentos, van o no al médico veterinario, han tenido ciertas enfermedades“.

¿Qué abarca la encuesta? ¿Dónde la encuentro? ¿Está disponible para todos?

Según lo que indica el académico “hay preguntas que son muy sencillas, como por ejemplo, si la mascota son un componente importante de la felicidad de las personas hasta mas más complejos que son el diagnóstico de alguna de las enfermedades más prevalentes en nuestro país”.

La encuesta toma alrededor de tres minutos en ser contestada, siendo un cuestionario por mascota. “Todos los que están inscritos en el servicio nacional de mascotas debiesen haber recibido un correo, ahora, esto igual es abierto a cualquier persona que tenga mascota y que quiera participar. Lo importante es que registre a una mascota por cada formulario” agregó Fernando Mardones.

El formulario lo puedes encontrar el sitio web Mascota Protegida, el cual indica ser un “programa a nivel nacional sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que tiene el objetivo de promover la tenencia responsable a través de tres ejes, los servicios veterinarios, la educación y la participación ciudadana, fomentando e instalando capacidades en las municipalidades del país”.