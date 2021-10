Día libre por muerte de mascota: Diputado José Miguel Castro aseguró que “no se trata de humanizar a los animales”

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el diputado RN José Miguel Castro sobre el día libre por fallecimiento de mascota.

El parlamentario de Renovación Nacional presentó este proyecto de ley que busca otorgar un día de duelo para aquellas personas que sufran la pérdida de su mascota. Sin importar la especie, estos animales se convierten en parte de nuestra familia, por lo que se propone modificar el Código del Trabajo para incluirlos.

Castro mencionó que “no se trata de humanizar a nuestras mascotas, si no que de hacer una reflexión y darnos cuentas del rol que ellos cumplen”.

En relación a la jornada que propone, reconoce que se trata de un tiempo mínimo, diciendo que se planteó de una manera conservadora.

“Yo pedí un día como mínimo, el ‘desde’. Para poder hacerse cargo de lo que está pasando en la casa. Es enterrarlo, pedirle un crematorio, desenvolverse con la familia, explicarle a los hijos, ir a la veterinaria y esas cosas básicas que dan tranquilidad”.

Bajo la misma línea el diputado declaró que establecido este decreto no se tendrá que dar explicaciones al jefe por la situación de ausencia al trabajo. “La persona no tiene por qué entender la relación que uno tiene con la mascota. Muchas veces no son empáticos y eso también es lícito”, indicó.

Cabe mencionar que José Miguel además de ser parlamentario es veterinario, por lo que ha trabajado contantemente en este tipo de proyectos en pro de los animales.

“Esta es una de las formas de poder hacer entender a aquellas personas que no tiene animales. Poder decirles a través de una ley que para otras personas si son muy importantes, para cada uno cumplen un rol fundamental”.

Funcionamiento y aprobación del proyecto

En caso de ser aprobado y sin modificaciones, la persona deberá informarle al empleador que tiene un animal en su hogar, de manera previa a su fallecimiento.

De esta manera, presentando el certificado que ratifique la muerte de la mascota, el empleador no podrá negarse a otorgar el día de luto.

Ahora, en el proceso que busca su aprobación, el proyecto irá a la comisión del trabajado y posteriormente tendrá su paso por la Sala. Si en esta instancia no sufre ninguna modificación, pasará al Senado.

Si la Cámara Alta aprueba el proyecto tal cual, pasará a ley, pero si propone algún cambio, se volverá a la Cámara de Diputados para discutir la modificación presentada.

De momento la opción de un día libre por el fallecimiento de una mascota deberá esperar para ser discutida por los legisladores, pero se espera un apoyo transversal entre los políticos.