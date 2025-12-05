;

Conducía desatento y drogado: prisión preventiva para chofer de microbús que atropelló y mató a estudiante

El tribunal decretó la medida cautelar tras confirmarse que el conductor manejaba tras consumir cocaína y marihuana al momento del fatal accidente en Playa Ancha.

Mario Vergara

Gonzalo Pérez

Este viernes se concretó la formalización del conductor de microbús responsable del fatal atropello de Paloma Ulloa, una estudiante universitaria de 20 años que perdió la vida el pasado jueves 4 de diciembre. El Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, quien deberá cumplir su reclusión en la cárcel de Valparaíso mientras se desarrolla la indagatoria.

La tragedia ocurrió en el sector de Playa Ancha, específicamente en horas de la mañana, cuando la joven se dirigía a sus clases en la Universidad de Valparaíso. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, la víctima cruzaba por un paso peatonal debidamente habilitado cuando fue impactada por la máquina, falleciendo en el lugar.

Consumo de drogas y conducción desatenta

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Andrés Domínguez entregó detalles claves sobre la dinámica de los hechos que agravaron la responsabilidad del chofer. El persecutor explicó que el conductor no solo iba desatento a las condiciones del tránsito en el momento del impacto, sino que los exámenes toxicológicos confirmaron que manejaba bajo la influencia de dos sustancias ilícitas: marihuana y cocaína.

Estos antecedentes fueron determinantes para que el tribunal accediera a la petición de la medida cautelar más gravosa. Se fijó un plazo de investigación de 120 días, tiempo durante el cual el Ministerio Público deberá reunir todas las pruebas necesarias para el juicio oral.

Reacción del Gobierno y fiscalización

El caso generó una inmediata reacción desde el Ejecutivo. Yanino Riquelme, delegado presidencial, condenó enérgicamente el accidente y reconoció que este tipo de situaciones no son aisladas en la zona. La autoridad explicó que “no es primera vez que algo así sucede”, por lo que se está trabajando en una mesa técnica para abordar la problemática.

Riquelme enfatizó la necesidad urgente de realizar fiscalizaciones más exhaustivas al sistema de transporte público para evitar nuevas tragedias. Mientras tanto, la comunidad universitaria y porteña lamenta la pérdida de la joven estudiante, víctima de una imprudencia al volante que hoy mantiene a su responsable tras las rejas.

