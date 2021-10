Acusación constitucional: ¿Cuál es el itinerario de la comisión revisora del libelo contra el Presidente Sebastián Piñera?

La acusación constitucional presentada la semana pasada contra el Presidente Sebastián Piñera tuvo este martes 19 de octubre un importante hito.

Sí, porque la mañana de este martes, la comisión revisora del libelo formada por cinco diputados tuvo su primera sesión de audiencias para analizar los hechos que vinculan a la familia del Primer Mandatario con la compraventa de la Minera Dominga en un paraíso fiscal.

Tal hecho, según se denunció por medio de los denominados Pandora Papers, involucra también al empresario y amigo del Presidente, Carlos Alberto Délano.

Los integrantes de la Comisión fueron sorteados de una lista en la que no estuvieron los quince diputados que firmaron la acusación constitucional.

Los integrantes de la Comisión

La Comisión debe emitir un informe con una conclusión no vinculante, y sus miembros son Maya Fernández (PS, presidenta), Florcita Alarcón (Independiente, ex PH), Pepe Auth (Independiente, ex PPD), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Independiente, ex UDI).

Se anunció que la acusación constitucional será vista por la Comisión en seis en tres días, con reuniones matinales y por la tarde de martes a jueves de esta semana, dado que tiene poco tiempo para hacer su labor.

En la cita inicial estuvo presente el abogado defensor del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez.

Cabe recordar que en el Pleno de la Cámara de Diputados se requiere de un quórum del 50% más uno de los 155 diputados y las diputadas en ejercicio para aprobar la acusación constitucional.

Y luego se pasa al Senado, que actúa como jurado con sus 43 integrantes. Ahí se requiere de un quórum de 2/3 para ser aprobada, es decir, 29 senadores.

Los pasos de la Acusación Constitucional

1.- Presentación y sorteo de la comisión: miércoles 13 de octubre.

2.- Notificación al Presidente: sábado 16 de octubre.

3.- Respuesta del Presidente: podría tener como plazo máximo el jueves 28 de octubre.

4.- Primera sesión de la Comisión: martes 19 de octubre, tendrá seis sesiones esta semana y en la siguiente también trabajará.

5.- Posible fecha de votación de la cuestión previa: lunes 8 de noviembre.

Paso al Senado

Si la acusación constitucional es aprobada, una comisión de tres diputadas o diputados debe presentar los antecedentes a los senadores no más allá de 24 horas. El Presidente queda suspendido de ejercer el cargo y lo subrogar el ministro del Interior como Vicepresidente.

Los senadores resuelven como jurado votando por separado cada capítulo del libelo acusador, pero antes debe escuchar a la comisión de la Cámara Baja y al Presidente.

El Presidente tiene derecho a leer su defensa escrita o entregarla a través de un abogado. Si el Senado aprueba la acusación, el Presidente queda destituido de su cargo. Y no podrá ejercer funciones públicas, sea o no de elección popular, durante cinco años.