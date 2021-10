Ministro Palacios por Acusación Constitucional contra Presidente Piñera: “Es un golpe blanco, se quieren dar un gustito”

“Es cosa de ver la historia para saber cómo se juzga después los golpes de Estado y cómo lo propiciaron, sean estos blancos o violentos”, señaló la mañana de este miércoles el ministro de Economía, Lucas Palacios, en ADN Hoy al ser consultado sobre la Acusación Constitucional presentada en el Congreso por parlamentarios de la oposición contra el Presidente Sebastián Piñera tras su aparición en los denominados Pandora Papers.

“Los parlamentarios que acusan no están cuidando la democracia ni sus procesos, están cuidando sus puestos. Están cuidando su cargo. Quieren sepultar por secretaría la competencia política. Para cuidar la democracia, estos parlamentarios no están dando el ancho y lo saben. Es cosa de ver la historia para saber cómo se juzga después los golpes de Estado y cómo lo propiciaron, sean estos blancos o violentos”, apuntó el ministro Palacios sobre la Acusación Constitucional, planteando la posibilidad de una comisión investigadora antes de la acusación, o incluso esperar la resolución de la Fiscalía.

Todo esto luego que el Ministerio Público confirmara que indagará el negocio realizado por la familia Piñera Morel en las Islas Vírgenes Británicas, donde vendió parte de la Minera Domingo al mejor amigo del Presidente, Carlos Alberto Délano, con la condición de que el sector de La Higuera, donde se emplaza el proyecto, no fuera declarada zona de protección ambiental.

Dado el contacto permanente del ministro de Economía con inversionistas extranjeros, según dijo, el escenario de la acusación constitucional genera “un daño institucional y a la credibilidad del país es enorme, y con evidentes impactos en creación de empleo”.

“Lo quieren sacar por secretaría, sin una investigación, y ¿saben por qué? Porque hay un sector de la oposición que le tiene mala al Presidente”, señaló Palacios. Y agregó después: “Lo que quieren es que el Presidente no termine su gobierno”.

“Lo que me parece mal es que esto se politice y se lleve a una acusación constitucional, de un hecho que no tiene nada que ver de una gestión que constitucionalmente le corresponde al Congreso dirimir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, planteó el secretario de Estado. “Es un gustito político que tiene por finalidad destituir al Presidente, sino no lo estarían haciendo, en un periodo electoral, sin una mínima investigación. Es tremendamente irresponsable”, apuntó.

La economía ante el cuarto retiro de los fondos de las AFP

En tanto, al ser consultado sobre la economía actual ante el proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP que también se tramita en el Congreso, el ministro Palacios indicó que “hemos dicho desde siempre que este cuarto retiro escapa de toda lógica que no sea electoral: se ha dicho que beneficia a las personas más ricas, sobreinyecta liquidez a una economía que ya tiene suficiente liquidez, que está sobrecalentada y eso lo vemos en el IPC; la inflación la terminan pagando las personas más pobres”.

A esto agregó que: “He dicho que creo que es un acto inmoral de parte de los parlamentarios aprobar un cuarto retiro, especialmente ahora que vemos claros signos de recuperación”.

“Todo tiene su costo, todo tiene su lado b. Todos podemos llenarnos la boca de buenas noticias y prometer un montón de cosas que suenan bien, eso es muy fácil. Pero lo verdaderamente noble, lo realmente valiente, es legislar asumiendo los costos personales por el bien del país. Yo espero que los nobles sean la mayoría”, juzgó el secretario de Estado.

Considerando el dinero que estaría circulando en el país, a criterio del ministro Palacios, “no es irrelevante esta inyección de liquidez, no podemos seguir inyectando más liquidez porque no tenemos la productividad suficiente para poder absorberla”.

“Sería malo para el país, malo para los más pobres, malo para la institucionalidad y malo para la inversión un cuarto retiro”, resumió Palacios.