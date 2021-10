Presidente Piñera y Pandora Papers: así reaccionaron los medios internacionales tras anuncio de Fiscalía Nacional

Este viernes, la Fiscalía Nacional confirmó que iniciará una investigación de oficio al Presidente Sebastián Piñera, por su rol en la compraventa del proyecto minero Dominga, publicado en la investigación de los Pandora Papers.

Tras esta decisión del oficio contra el Mandatario, medios internacionales realizaron publicaciones para destacar este hecho.

Desde El País informaron que Piñera “deberá enfrentar a los tribunales de su país”, haciendo referencia a que “la legislación chilena no contempla ningún tipo de inmunidad para el presidente”, detallando que “puede ser investigado e incluso arrestado mientras está en funciones”.

Por su parte, BBC Mundo detalló que los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers “exponen las presuntas irregularidades en la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, la cual se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas, territorio considerado paraíso fiscal”.

France 24 puntualizó la participación del fiscal nacional Jorge Abbott dentro de este caso, manifestando que este “instó a la Unidad Anticorrupción a analizar los antecedentes que existen sobre la millonaria compraventa de la Minera Dominga”.

Así mismo el medio francés agregó que durante esta semana, el Mandatario había salido a aclarar esta situación, manifestando que “fueron parte de una investigación judicial previa que finalmente no encontró faltas a la legislación”. Similar acción realizó el diario Le Monde.

Por su parte el medio argentino Clarín destacó que este proceso que se iniciara contra Piñera es inédito, ya que “por primera vez, desde la dictadura, que un presidente enfrentará una investigación penal instruida de oficio por la Fiscalía Nacional”.

Desde Associated Press News, no solo hicieron referencia a esta apertura de investigación, si no que también se mencionaron la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición al igual que la investigación que realiza el Servicio de Impuesto Internos.

“Por la misma causa Piñera enfrenta una investigación en curso del Servicio de Impuesto Internos y una acusación constitucional que será formaliza por un grupo de diputados de la oposición de centroizquierda la próxima semana”, manifestaron desde APN.

De igual forma, el medio brasileño O Globo, incluyó en su nota que el presidente Piñera es uno de los tres mandatarios latinoamericanos involucrados en los Pandora Papers, junto al al ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.