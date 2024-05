Cristián Zavala reveló amenazas de muerte tras partido ante Fluminense: “las críticas están bien, pero no es la forma”

Este domingo por la noche, la acción de la jornada 13 del Campeonato Nacional 2024 continuó con un interesante duelo en Macul. Colo Colo recibió y derrotó en el Estadio Monumental a Palestino.

Tras el encuentro, vino el momento de las reacciones, y la primera estuvo a cargo de Cristián Zavala, una de las grandes figuras de la victoria del “popular” sobre los “árabes”.

“Dominamos gran parte del partido, hay momentos donde maneja el rival, que hay que saber defender y estamos tranquilos, respetando el proceso, estamos jugando para lo que es Colo Colo”, comentó en conversación con TNT Sports.

Agregó que “me he sentido bastante cómodo desde que llegué de Curicó. Mis compañeros y el profe esperan mucho de mí y yo intento dar lo mejor de mí en todos los partidos. Estoy feliz, trabajando todos los días al 100 para seguir mejorando y apuntando a lo más alto”, complementó.

Sin embargo, recordó un duro momento que atravesó algunos días tras el duelo por Copa Libertadores ante Fluminense: “las críticas están bien, pero no de la forma en que lo hacen muchas veces, amenazando a la familia, no es la forma, pero como te digo, yo me entreno al 100, no quiero errar un go, pero si pasa voy a ir a la otra, con más actitud y lo voy a hacer bien″, dijo.

Con el resultado cerrado, Colo Colo sigue sin volver a las derrotas en el campeonato y se trepó hasta la cuarta posición con 23 puntos, cinco menos que el líder, Universidad de Chile.