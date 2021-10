Autora de libro Chicago Boys: “en el libro pusimos todo lo que no pudimos poner en documental”

Hoy se cumplen dos años del estallido social del 18 de octubre del 2019, cuando los chilenos se tomaron las calles del todo el país para exigir un cambio en las desiguales del sistema chileno, sistema neoliberal impuesto durante la dictadura de Pinochet, por medio de los conocidos Chicago Boys.

Por esto en Ciudadano ADN, conversamos con la periodista y autora del texto del libro Chicago Boys, Carola Fuentes, texto que se desprende del premiado documental del mismo nombre, estrenado en 2015.

“El libro, es la expresión literaria de la investigación que hicimos para el documental, que recoge la historia cronológica, contada por los Chicago boys, desde que se fueron a Estado Unidos en los años 50s, y que tras volver a Chile, en dictadura lograron imponer este modelo, que estaba descrito en libro que ellos escribieron, El Ladrillo”, dijo la autora.

A lo anterior agregó que dicho libro “tiene una relación directa lo que esta pasando hoy y con lo que viene pasando hace dos años. Tiene que ver con las demandas y los reclamos de las personas que a partir del 18 de octubre han generado estas transformaciones que estamos viviendo en Chile“.

Un modelo totalmente exitoso

En cuanto al testimonio y la realidad de los llamados Chicago Boys, Fuentes expresó que: “hay distintas visiones, como todo en la vida, depende dónde uno este parado, pero muchas personas que en estos años lograron acrecentar sus patrimonios o que a sus negocios o empresa les fue bien, que viven en un lugar de la ciudad que es moderno y bonito, relativamente seguro, para ellos este fue un modelo totalmente exitoso, y si uno se pone en sus zapatos, su calidad de vida, es la calidad de vida de un país que entró a la OCDE, el tema es que es no es la realidad de la mayoría de los chilenos“.

Y es ahí el problema, sostiene la periodista, puesto que: “ese crecimiento económico no fue para todos igual, y un gran porcentaje de la población, que tampoco se puede negar, que hoy tienen auto, tienen teléfono, tiene zapatillas, si uno lo lleva solo a términos materiales, depende de la deuda, del endeudamiento para sostenerse mes a mes, y eso genera agobio, angustia e incertidumbre, que también es otro de los factores que explican el estallido, creo yo”.

Si se habla de los Chicagos Boys, un punto central del debate es el sistema de pensiones, y el rol del hermano del Presidente Piñera, José Piñera. Respecto a esto la escritora explicó que “si bien es una idea que José Piñera termina de diseñar, y es el gran padre de las AFPs, eso nadie lo pone en duda, también venía de antes, de los Chicago Boys que estaba establecido en El Ladrillo y que tenían que ver con reducir el Estado a su mínima expresión, consideraban que cualquier intervención Estado era ineficiente, que el Estado mientras mas grande peor, como lo dice uno de ellos, “lo que es de todo es de nadie”. Entonces el sistema de pensiones iba a ser mucho más eficiente si estaba en manos privados. Y después es José Piñera es el que diseña el modelo de capitalización e inversión de esos fondos capitales“.

“Pero, es sin duda uno de los puntos más críticos, porque los resultados prometidos, recordemos que hace 20 años se nos decía que en 2020 la pensiones seria igual 100% del sueldo de las personas, promesa que no se cumplió, y esas criticas que se ven en todos los carteles de las manifestaciones, tiene un fundamento, que en su momento era desconocido por las propios Chicagos boys”, agregó Fuentes.

Carola Fuentes: “Si era desigual o no desigual no era parte de las preocupaciones.”

En cuanto a la desigualdad que vive el país, y la visión de los Chicago Boys, Fuentes sostuvo que “yo no conozco a nadie que este contento con las desiguales. Yo si conozco a personas como Rolf Lüders, a quien entrevistamos, quien dice que a “ellos les importa mas terminar con la pobreza que con la desigualdad”, sostuvo la periodista de investigación.

A lo anterior Fuentes precisó, “la desigualdad es un resultado del modelo que no esperaban, quizás es algo que no les importan tanto, pero lo que sostenían era que mientras hubiera crecimiento ese crecimiento iba a chorriar y después iba a llegar a todas las personas, y se acabarías la pobreza. Si era desigual o no desigual no era parte de las preocupaciones.”

“El punto es que nadie pensó que no iba a ver mucho chorreo, porque la ambición de los que ganaban mucho iba a seguir creciendo e iban a querer ir ganando más”, añadió la autora.

Sumado a lo anterior, Fuentes detalló que hay otro punto que no vieron venir los Chicago Boys al momento de implementar el modelo neoliberal, el que hace referencia a la falta de libertad de mercado. “Algo que no previeron, es que no iba haber esta libertad de mercado, que gozaban los empresarios, iba a terminar en ejemplos de no libertar, como las colusiones” sostuvo.

“Esas dos cosas, me parece a mí que en libro quedan super bien explicadas y es hasta entretenido de leer, las ideas que tenia con cierta ingenuidad de cómo se iban a comportar las personas después”, agregó la escritora.

Del mundo audiovisual a la literatura

Si bien Carola Fuentes, a dedicado su carrera al periodismo de investigación, principalmente en el mundo audiovisual, con este nuevo libro sobre los Chicago Boys cruzó fronteras hacia el mundo literario, a lo que manifestó ser un mundo “super entretenido“. “La literatura tiene otros desafíos y también otras ventajas, sigo siendo una periodista de investigación, y que esas investigaciones las que trato de ponerlas en documentales y en este caso un libro, no sé si será el último, pero me pareció una experiencia interesante.”

En cuanto a las diferencias entre los libros y los documentales, Fuentes explicó que “lo que me gusta del libro, a diferencia del documental, es que lo puedes tener de consulta, cosa que en el documental es más difícil, porque por tiempo es mucho más corto y en el libro pusimos todo los que no pudimos poner en documental, esta en extenso y en detalle”.

Palabras para Colonia Dignidad

De igual forma, la periodista tuvo tiempo para referirse a otra serie documental que marcado la conversación pública en el último tiempo,“Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile”, a lo que expresó: “La serie, no la he visto, yo tengo un tema con Colonia Dignidad, para mí es una historia bien traumática, no me provoca placer revisitarla“.

Fuentes agregó: “La historia de Colonia Dignidad es muy triste, muy traumática para las personas protagonistas y para los que nos acercamos, me parece que es una historia que no esta cerrada, la justicia no se ha hecho, hay impunidad todavía, no sabemos si se siguen cometiendo crímenes dentro de la colonia, me parece atroz que eso sea un lugar de turismo en vez de un memorial, creo que es una historia que hay que visitar con mucho respeto y mucho pudor y vanalizarla en una serie comercial, no se como me sentiría viéndola, en la medida que provoque justicia y que mueva el hilo, que provoque ruido como esta pasando, me parece estupendo pero no he tenido la tranquilidad para sentarme a verla”.

El libro Chicago Boys, de la periodista Carola Fuentes, será presentado en el Festival de Autores, FAS digital 2021, y puedes acceder a todos los detalles por medio del siguiente link.