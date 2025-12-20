Ministro Cordero anuncia que la reforma a Gendarmería ingresará en enero de 2026

Santiago

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que la reforma constitucional a Gendarmería de Chile será ingresada entre el 4 y 5 de enero, con el objetivo de que el debate quede resuelto durante ese mismo mes.

En conversación con Hoy Es Noticia, el secretario de Estado explicó que uno de los efectos inmediatos de la iniciativa será la redefinición del estatus constitucional de Gendarmería como institución de orden y seguridad pública, precisando que esta calificación tendrá aplicación inmediata una vez aprobada.

Cordero sostuvo que la reforma busca dejar resuelta la situación institucional antes del cambio de administración, de modo que el próximo gobierno deba concentrarse únicamente en su implementación. En ese sentido, recalcó que el foco principal no está en la dependencia administrativa, sino en la nueva calificación constitucional.

El ministro también aseguró que la reforma no implicará pérdida de beneficios ni derechos para los funcionarios, aunque sí generará consecuencias propias de ese estatus, como la imposibilidad de contar con asociaciones de funcionarios armados. Finalmente, insistió en que se trata de una reforma “indispensable” y que debería resolverse dentro del actual periodo legislativo.