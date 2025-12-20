;

Encuentran dos personas muertas y maniatadas al interior de un cité en Santiago

El Ministerio Público confirmó que ambas víctimas fueron baleadas y que se sigue una línea investigativa considerada relevante por los equipos especializados.

Verónica Villalobos

Santiago

Un grave hecho policial se registró la tarde de este viernes en la comuna de Santiago, luego de que dos personas fueran encontradas sin vida al interior de un cité ubicado en calle Emiliano Figueroa, en Santiago Centro. El hallazgo activó un amplio operativo policial y la concurrencia de equipos especializados al sitio del suceso.

De acuerdo con los primeros antecedentes, fueron residentes del mismo inmueble quienes advirtieron la presencia de los cuerpos y alertaron a personal policial. Hasta el lugar llegó la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), cuyo fiscal Rodrigo Mena entregó los primeros detalles del caso.

Según explicó el persecutor, se trata de “una escena bastante fuerte”, precisando que ambas personas fallecieron producto de impactos balísticos y que uno de los cuerpos se encontraba maniatado. Si bien se confirmó que las dos víctimas recibieron disparos, aún no se ha determinado con exactitud la cantidad de proyectiles, aunque al menos cada cuerpo presentaría un impacto en la cabeza.

Por ahora, las identidades de las personas fallecidas no han sido establecidas, aunque desde la Fiscalía se indicó que ambas serían de nacionalidad venezolana. En ese contexto, el fiscal Mena señaló que “en este momento, barajamos una línea de investigación bastante potente”, mientras se continúan desarrollando diligencias para esclarecer la dinámica del doble homicidio.

El Ministerio Público también indaga el contexto en que se habría producido el crimen, considerando antecedentes vinculados al tráfico de pequeñas cantidades de droga y consumo.

El sitio del suceso permanece bajo resguardo policial, mientras se realizan peritajes clave para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias exactas de los hechos.

