Pensemos Chile: El impacto y las consecuencias del estallido social en su segundo aniversario

Este lunes se emitió el trigésimo capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos con el antropólogo social Pablo Ortúzar, quien actualmente cursa estudios de Doctorado en la Universidad de Oxford, y Manuel Canales, doctor en sociología y docente de la Universidad de Chile.

El tema de este lunes fue el impacto, lo ocurrido y las consecuencias en la sociedad nacional en medio de la conmemoración del segundo aniversario del estallido social este lunes 18 de octubre.

Consecuencias del estallido social

En el inicio de la conversación, el antropólogo Pablo Ortúzar indicó que “creí por un tiempo que había abierto una ventana en cuanto a un entorno de conseguir acuerdos para ayudar a la clase media, pero al menos en el proceso normal esa esperanza se ha ido desvaneciendo”, esgrimió.

Pablo Ortúzar: "Lo que tenemos hoy día es el triunfo de la polarización de las élites, y en ese sentido el autoritarismo tiene muchas más cartas a la mano".

Por su parte, el doctor en sociología Manuel Canales, aseguró sobre lo sucedido el 18 de octubre que “no se trata de entender a la violencia como método, no creo que hubiera una racionalidad, lo que hubo una correlación de los principios del cansancio. Esa violencia está siendo proceda hasta el día de hoy”

“Octubre no hace el cambio, no establece una crisis, porque eso se sigue dando. Creo que sí se avanzó en varios temas, no es sostenible el Chile autoritario”, complementó Manuel Canales en Pensemos Chile.

El Chile de hoy tras el estallido social

Pablo Ortúzar continuó insistiendo que “lo que tenemos hoy día es el triunfo de la polarización de las elites, y en ese sentido el autoritarismo tiene muchas más cartas en la mano”, comentó.

Por otra parte, Manuel Canales aseguró que “hay que tener paciencia. La comisión está empezando el proceso puesto que no es un camino de gloria y de flores. No hay que olvidar que el malestar social está ahí, sin encontrar espacios de realización”, dijo en Pensemos Chile.

“En octubre nunca vi una bandera de clase media, nadie marchó como clase media, es imaginario y sirvió. El conflicto de clases quedó desatado en octubre”, agregó el doctor en sociología.

Pensemos Chile: Conclusiones sobre el estallido

El antropólogo Pablo Ortúzar comentó sobre lo que viene para el país tras el segundo aniversario del estallido social que “las élites tienen una mayor incidencia sobre los aparatos ideológicos del Estado, cuando las élites están jugando a un rol distinto, esa polarización históricamente no termina bien“, dijo.

“Lo que vamos a tener en realidad es un conflicto, una batalla de ambos lados y procesos como la crisis inflacionaria. Algunos dicen que hay que construir una nueva esperanza, pero cuando se destruye es más complejo”, complementó el profesional.

Manuel Canales: "Octubre no fue de los sectores más pobres, fue de los defraudados. Esta no es la protesta de los pobres, es de los derechos, de la dignidad".

Por otra parte, Manuel Canales aseguró que “lo que nos falta es poder encontrar una propuesta de salida histórica. Hay que politizar la esperanza, politizar el conflicto de clases en Chile, ahora lo que se requiere es una discusión política de fondo”, esgrimió.

“Octubre no fue de los sectores más pobres, fue de los defraudados. Esta no es la protesta de los pobres, es de los derechos, de la dignidad”, cerró el doctor en sociología y docente de la Universidad de Chile.