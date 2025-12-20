;

Pensó que era dolor de espalda: terminó siendo cáncer avanzado y murió dos meses después

El caso de Steve Burrows de Inglaterra evidenció cómo una molestia común terminó siendo un diagnóstico terminal que avanzó de forma silenciosa y agresiva.

Verónica Villalobos

Pensó que era dolor de espalda: terminó siendo cáncer avanzado y murió dos meses después

Santiago

Lo que comenzó como punzadas en la zona baja de la espalda terminó en una tragedia. Steve Burrows, un hombre de 38 años de Cambridgeshire, Inglaterra, falleció apenas ocho semanas después de ser diagnosticado con cáncer rectal en estadio 4 con metástasis, incluida afectación al hígado.

A fines de julio, Burrows atribuyó el dolor a un problema muscular y buscó aliviarlo con ejercicios de yoga. Sin embargo, las molestias se intensificaron con el paso de los días, llegando a impedirle moverse con normalidad. Su expareja, Bethan Kester, relató que incluso en ese estado él intentaba restarle importancia, convencido de que se trataba de ciática o “cosas de la edad”.

El trasfondo médico hacía que el riesgo fuera mayor. De niño, Burrows había sido diagnosticado con Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), una condición genética asociada a un alto riesgo de cáncer colorrectal, y fue sometido a una cirugía a los 13 años. Por ello, el diagnóstico recibido el 28 de agosto fue descrito por su entorno como un “shock masivo”.

Con el avance de los exámenes, los médicos confirmaron que el dolor de espalda correspondía a tumores que presionaban nervios y que la enfermedad ya se había extendido al hígado. Su estado de salud se deterioró rápidamente y falleció el 27 de septiembre, solo dos meses después de los primeros síntomas.

Tras su muerte, su familia llamó a no minimizar señales persistentes y a insistir en evaluaciones médicas oportunas, destacando la importancia de buscar segundas opiniones ante síntomas que no desaparecen.

