Detención por tenencia ilegal de patrimonio arqueológico y fauna protegida

Santiago

Una persona fue detenida por detectives de la Policía de Investigaciones de Chile, tras ser imputada por los delitos de apropiación de monumentos nacionales y diversas infracciones a la Ley de Caza, además del Artículo 11 de la Ley N°20.962, que aplica en Chile la Convención CITES. El operativo fue desarrollado por la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana.

Según informó la PDI, el procedimiento permitió establecer que el imputado mantenía en su domicilio, ubicado en la comuna de Lampa, objetos arqueológicos y paleontológicos, junto a ejemplares de fauna endémica y exótica. Las diligencias se iniciaron luego de detectar la comercialización de bienes arqueológicos nacionales a través de Marketplace.

El comisario Edgardo Rodríguez, de la Bridesma Metropolitana, explicó que el análisis de información residual permitió rastrear el origen de los objetos hasta el inmueble allanado, donde se halló no solo patrimonio cultural, sino también patrimonio natural. De acuerdo con lo señalado, la persona no contaba con la documentación que acreditara el origen legal de las piezas ni con las autorizaciones exigidas para su posesión.

Desde la PDI recordaron que la Convención CITES busca evitar que el comercio de especies silvestres amenace su supervivencia y destacaron que la investigación continúa para determinar el origen de las especies y objetos incautados.

Asimismo, precisaron que el avalúo de este tipo de bienes es complejo, ya que poseen un valor científico incalculable que se pierde cuando son traficados.