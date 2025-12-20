“Estamos construyendo un equipo que nos permita competir en Primera... Será una fiesta con los equipos de Santiago”

Deportes Concepción prepara con todo su regreso a la Primera División. El cuadro lila venció a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B y volverá a disputar la categoría de honor del fútbol chileno tras 17 años de ausencia.





En pleno mercado de fichajes, Patricio Almendra, técnico del “León de Collao”, se refirió la planificación del equipo para afrontar la próxima temporada y dejó en claro cuál será su gran objetivo en 2026.





“Es un lindo desafío. Estamos construyendo un plantel acorde a lo que amerita Deportes Concepción hoy día. Esperamos cumplir con las expectativas de la gente y que Concepción sea sólido en Primera A. Es una tarea muy difícil al principio, pero que creemos que podemos lograrlo con el apoyo de todos”, afirmó el DT en diálogo con el sitio Primera B Chile.





En esa línea, el estratega nacional reveló la cantidad de refuerzos que espera sumar: “Alrededor de 14 o 15 jugadores para completar el plantel. Los que tienen contrato se mantienen, los que terminaron contrato algunos se van. Algunos están negociando para quedarse, pero la mayoría ha encontrado club y eso es muy bueno. Se lo merecen porque hicieron las cosas bien este 2025”.





“Estamos trabajando duro para construir un buen equipo que nos permita competir de buena manera en Primera. En eso estamos, hay una tarea diaria desde hace un par de días atrás y esperamos poder cerrarla para contar con todos los jugadores el día 26”, agregó.





Consultado sobre cuál será el objetivo de Deportes Concepción en su retorno a la Primera División, Almendra fue cauto y señaló: “El proyecto está pensado a cinco años y se adelantó con este ascenso”.





“El primer objetivo siempre va a ser mantener la categoría, lo que venga después, todo es ganancia, serán fiestas con los equipos de Santiago, esperamos que no haya ningún desmán y que podamos vivir fiestas del fútbol como vivimos acá en Conce en la última parte del año”, añadió.





Por último, evitó proyectar una eventual clasificación a copas internacionales en la próxima temporada. “Hay tiempo para eso, hoy es muy prematuro decir algo así, no siento que sea algo que sume. Hoy estamos para competir, para mantener la división y después, lo que venga, es una ganancia para el club, para los hinchas y para todos nosotros”, sentenció.



