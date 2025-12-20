;

“Estamos construyendo un equipo que nos permita competir en Primera... Será una fiesta con los equipos de Santiago”

“El primer objetivo siempre va a ser mantener la categoría, lo que venga después, todo es ganancia”, declaró el técnico de Deportes Concepción, Patricio Almendra, de cara al regreso del equipo a Primera División.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Concepción prepara con todo su regreso a la Primera División. El cuadro lila venció a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B y volverá a disputar la categoría de honor del fútbol chileno tras 17 años de ausencia.


En pleno mercado de fichajes, Patricio Almendra, técnico del “León de Collao”, se refirió la planificación del equipo para afrontar la próxima temporada y dejó en claro cuál será su gran objetivo en 2026.


“Es un lindo desafío. Estamos construyendo un plantel acorde a lo que amerita Deportes Concepción hoy día. Esperamos cumplir con las expectativas de la gente y que Concepción sea sólido en Primera A. Es una tarea muy difícil al principio, pero que creemos que podemos lograrlo con el apoyo de todos”, afirmó el DT en diálogo con el sitio Primera B Chile.


En esa línea, el estratega nacional reveló la cantidad de refuerzos que espera sumar: “Alrededor de 14 o 15 jugadores para completar el plantel. Los que tienen contrato se mantienen, los que terminaron contrato algunos se van. Algunos están negociando para quedarse, pero la mayoría ha encontrado club y eso es muy bueno. Se lo merecen porque hicieron las cosas bien este 2025”.


“Estamos trabajando duro para construir un buen equipo que nos permita competir de buena manera en Primera. En eso estamos, hay una tarea diaria desde hace un par de días atrás y esperamos poder cerrarla para contar con todos los jugadores el día 26”, agregó.


Consultado sobre cuál será el objetivo de Deportes Concepción en su retorno a la Primera División, Almendra fue cauto y señaló: “El proyecto está pensado a cinco años y se adelantó con este ascenso”.


“El primer objetivo siempre va a ser mantener la categoría, lo que venga después, todo es ganancia, serán fiestas con los equipos de Santiago, esperamos que no haya ningún desmán y que podamos vivir fiestas del fútbol como vivimos acá en Conce en la última parte del año”, añadió.


Por último, evitó proyectar una eventual clasificación a copas internacionales en la próxima temporada. “Hay tiempo para eso, hoy es muy prematuro decir algo así, no siento que sea algo que sume. Hoy estamos para competir, para mantener la división y después, lo que venga, es una ganancia para el club, para los hinchas y para todos nosotros”, sentenció.


Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad