Economista Joseph Ramos: “El cuarto retiro es echarle más leña al fuego, es una aberración”

El economista Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue muy crítico respecto de lo que viene para el país en una entrevista con ADN Hoy este martes 12 de octubre.

El especialista señaló que “estamos en una etapa aspiracional, con más sueños y pocos pies en la tierra. Eso me entristece, pero parece que el país lo quiere. Y si es así, que lo tenga”.

Joseph Ramos añadió que “a mí me interesan los programas de Gobierno, aunque raras veces son discutidos. Pero no votaré por alguno de los candidatos presidenciales, pues considero que no son buenas alternativas para Chile”.

“Creo que Gabriel Boric va a ganar. Veo un ánimo de cambiar, pero sin especificar en qué ni cómo. Y además me parece que su programa es dañino y negativo, y se enmarca en lo que Lenin llamaba el infantilismo de izquierda”.

Según Joseph Ramos, “en cuatro años se verá si ese programa, como yo pienso, es pobre. Y habrá tiempo para que resurja una propuesta socialdemócrata, la que gobernó al país durante dos dácadas con la Concertación”.

“Esa noción socialdemócrata desapareció desde el Estallido Social, y Yasna Provoste no la representa. Ella es 90% Boric, y en ese sentido prefiero el proyecto real que es Boric”.

Joseph Ramos y las buenas y malas noticias

El académico señaló que “el país está en un periodo de recuperación económica muy fuerte, y las proyecciones del Banco Central indican que se recuperará lo perdido por la pandemia de coronavirus y se crecerá sobre eso un 5%, lo que da un total del 11%”.

Joseph Ramos explicó que “el empleo se se está recuperando y de los dos millones de cesantes del peor momento quedan unos 800 mil. Pero cuando los colegios vuelvan a claees presenciales buena parte del trabajo femenino repuntará”.

“La noticia no tan buena es que la economía está en una zona de sobrecalentamiento, ya copando la capacidad productiva”.

“Por eso cualquier gasto mayor lleva, por ejemplo, al IPC del 1,2 % de septiembre y al 5,3% del año”.

“Ahora la proyección del Banco Central es terminar el año con una inflación del 6%, y el rango meta era de entre 2% y 4%”.

Para Joseph Ramos, el posible cuarto retiro de fondos previsionales “es echarle más leña al fuego, una verdadera aberración”.

“Las ayudas fiscales ya eran excesivas. Es una buena política publica darle a la gente el nivel de ingresos de antes de la pandemia, pero es malo darles más ingresos que antes de la pandemia”.

“Mis cálculos indican que cada mes el IFE se excede en dos mil millones de dólares, por eso si a ello se agrega el cuarto retiro es una aberración”.

Joseph Ramos puntualizó que “desde el Estallido Social las propuestas económicas han rayado entre las aspiraciones y el populismo de manera generalizada en casi todo el espectro político. No hay que olvidar que los retiros no pudieron darse sin votos de parlamentarios de Gobierno”.