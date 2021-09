Yasna Provoste: “Chile tiene derecho a saber si el candidato Sichel sacó o no sacó su 10%”

Sigue la polémica en torno al retiro del 10% de fondos de pensiones que reconocieron realizar algunos personeros de Chile Vamos: la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, emplazó a Sebastián Sichel sobre el tema.

Tras las declaraciones de los ministros Rodrigo Cerda (Hacienda) y Carolina Schmidt (Medio Ambiente), se sumó la vocera de su campaña, Katherine Martorell, situación en la que Sichel evitó profundizar, cuando fue consultado sobre si él mismo había realizado algún retiro.

“No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es la incoherencia del sistema, mientras algunos salen a darle explicaciones a ellos, yo creo que al revés, las explicaciones las tienen que dar aquellos que están aprobando el retiro y están tirando voladores de luces, esa es la trampa”, afirmó Sichel.

“Una exigencia mínima de transparencia”

Desde la otra vereda, Yasna Provoste subrayó que “Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no su 10%” de los fondos de pensiones.

“Esto no es una trampa como él quiere decir. Es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia con el país. Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado”, afirmó la senadora DC.

Además, recalcó que “cuando un candidato se desespera se le nota. Se enoja, reacciona iracundo, oculta su su pasado, no entrega la información transparente. Estos no son ataques personales, esto tiene que ver con la transparencia de cómo respondemos frente a las urgencias que hoy día tiene nuestro país”.

“En esto quiero ser súper clara: Sí o no. Porque uno se pregunta cómo puede presionar a los parlamentarios para que voten en contra del cuarto retiro si ni siquiera puede dar cuenta de sus acciones. Si sus más cercanos en los hechos han validado los retiros“, subrayó Provoste.

Finalmente, la candidata DC remarcó que “aquí no tiene autoridad para que aquellos que fueron lobistas de las AFP y del DICOM, y que hoy día ni siquiera pueden dar una respuesta clara: Sí o no. Sacó o no sacó el 10% de fondos de las AFP que hoy día le niega a la gran mayoría de los chilenos”.