Cuarto retiro: Este martes se retomará discusión del proyecto en el Senado

Este martes se llevará a cabo una sesión especial en la Comisión de Constitución del Senado, en la cual se retomará la discusión del proyecto de cuarto retiro de fondos del 10%, donde estarán presentes expertos además del presidente del Banco Central, Mario Marcel, y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Aún no está nada dicho respecto a este retiro, considerando que existen bastantes críticas al proyecto que fue despachado desde la Cámara de Diputadas y Diputados. En el Senado se busca realizar varios cambios, por ejemplo, sobre las rentas vitalicias, el pago de impuestos y la posibilidad de reintegro con extensión tributaria.

Sobre este tema se refirió la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien aseguró que si no se realizan modificaciones, es muy difícil que logre ser ley. “Si el cuarto retiro no tiene estas modificaciones no lo voy a respaldar. Pese a todo lo que hemos hecho, la única justificación es que hay sectores que no han recibido ayuda”, señaló.

Desde el Gobierno han transparentado su postura respecto a este proyecto. Hace algunos días, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que el contexto es distinto al de los retiros anteriores, y enfatizó en que los IFE están entregando tranquilidad a las familias.

Por otro lado, expertos han advertido consecuencias de un cuarto retiro, como la disminución de las pensiones a futuro, sobre todo la de las mujeres.

Así lo comentó el economista David Bravo, académico de la Universidad Católica, quien manifestó que aceptar un cuarto retiro, no aporta en mejorar las pensiones. “Se trata de una disminución de las pensiones que actualmente, las personas tienen, y fundamentalmente una disminución en las pensiones futuras. Es exactamente lo contrario a lo que hay que hacer para tener mejores pensiones“, indicó.

Este es el escenario en una semana clave para el cuarto retiro del 10% de las AFP, iniciativa que necesita 26 votos a favor en la sala del Senado.

La sesión está fijada para las 10:30 horas, y la podrás seguir aquí.