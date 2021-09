Accidente del Casa 212: La teniente Carolina Fernández manifestó días antes del viaje su preocupación por el tiempo en la isla

El reportaje televisivo Operación Centauro: un aterrizaje imposible investigó las negligencias que hubo en torno al accidente del Casa 212 hace 10 años y donde, hasta el día de hoy, varios han culpado a los pilotos de la aeronave, como la teniente Carolina Fernández.

Frente a esto, el informe de Macarena Pizarro en Chilevisión buscó dejar claro que, más allá de una responsabilidad individual de ella, lo cierto es que hubo una cadena de errores que llevaron a la tragedia que culminó con la vida de Felipe Camiroaga y otras 20 personas.

De hecho, la investigación reveló que, por ejemplo, la teniente había estado muy preocupada por el clima días antes de emprender el vuelo a Juan Fernández.

Y lo que es peor, que pese a saber lo peligroso de las condiciones meteorológicas, no habría tenido forma de detener el fatal viaje.

Fernández y los llamados a Meteorología

Según Esteban Ovalle, uno de los abogados querellantes de las víctimas del Casa 212, “la teniente Carolina Fernández llamó a la Dirección de Meteorología de Chile el 31 de agosto, el 1 y el 2 de septiembre, al menos seis veces”.

De hecho, su mamá, María Graciela Quinteros confirmó esta preocupación por la inestable condición climática.

“Escuché, porque ella ponía el altavoz, que la persona decía ‘es la teniente de nuevo’. Y ella me decía ‘tengo cansados a estos gallos porque tengo que asegurarme de la meteorología porque es cambiante en la isla y no tenemos otra forma de saber’. No había ningún reporte desde la pista”, confirmó.

Ovalle retomó el tema y manifestó que la información no era exacta. La teniente sabía que un sistema frontal auguraba fuerte viento en contra y que en el archipiélago superaría los 40 km por hora y que iban a haber vientos superiores a la capacidad de aterrizar el avión para aterrizar de manera segura.

“Se le dice y ella responde que entonces, tanto el viaje como el aterrizaje, van a ser peligrosos. Y ella, no obstante, ejecuta el vuelo”, señaló el abogado.

Entonces, Cristián Arias, otro de los profesionales que defiende a las familias de víctimas del Casa 212, añadió que “todo indica que hubo un nivel de presión por volar igualmente”.

La reparación que espera la familia de Carolina

Respecto a lo mismo, la progenitora de la piloto manifestó que “una teniente, con toda una línea de mando hacia arriba, con todas esas presiones, se va a plantar y les va a decir ‘en estas condiciones yo no vuelo‘”, se preguntó.

Y agregó que “que por una tragedia que no dependió de ella se le sindique como un persona que lo hizo mal, que no actuó bien… cuando ella fue la mejor siempre, en todo”.

La mamá de la teniente Carolina Fernández expresó que “hacen una escarnio público de ella como profesional. Eso duele mucho”, añadiendo que “en eso ayudaría mucho la reparación de la Corte Suprema, no en la plata, sino en que la institución es la responsable”, dejando claro que, para ella, la FACH tendría gran incumbencia en los hechos del Casa 212.