“Yo le pagaba entre 10 mil o 20 mil pesos por información”: el relato del testigo clave que destapó la red de corrupción al interior de Gendarmería

Un exfuncionario de Santiago 1 confesó coimas entre colegas, entrega de datos sensibles y otros favores. Su declaración sustenta la causa con 70 imputados tras la Operación Apocalipsis.

Octava jornada de formalización por caso &quot;Operación Apocalipsis&quot;

Un exfuncionario de la cárcel Santiago 1 se convirtió en pieza clave para destapar una extensa red de corrupción al interior de Gendarmería en la llamada Operación Apocalipsis, revelando que los sobornos entre funcionarios eran frecuentes y, en muchos casos, por montos inferiores a los 20 mil pesos.

El testigo, detenido en octubre de 2024 por cohecho reiterado, confesó ante la justicia cómo operaba este mecanismo ilícito que facilitaba información sensible y beneficios indebidos dentro del recinto penal.

Según su declaración judicial, a la que tuvo acceso Mega, los pagos se realizaban incluso entre colegas para conocer detalles de turnos, controles y presencia de jefaturas. “Le pagaba entre diez mil a veinte mil pesos en efectivo a cambio de que este funcionario me entregara esa información”, relató.

En otro pasaje, agregó: “Me entregaba información para saber quién estaba en el control peatonal, para que no hubiese nadie más (…) y reconozco que yo le pagaba entre diez mil o veinte mil pesos”.

“Es una dinámica del interior de los establecimientos”

El exgendarme también describió sobornos de mayor cuantía, como los cambios de módulo de internos. “Cobramos entre 500 a 600 mil pesos por cada cambio de módulo y nos repartíamos el dinero a medias”, sostuvo.

La investigación mantiene a 70 imputados, entre ellos 47 funcionarios de Gendarmería detenidos, y se encuentra en la fase final de formalización, tras ocho extensas jornadas.

El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pasten, enfatizó que la causa no se sostiene solo en la confesión del testigo. “Esto no es solamente que un gendarme nos dijo lo que había pasado. Es un análisis muy minucioso, muy científico. Es una dinámica del interior de los establecimientos penales”, afirmó.

Durante este fin de semana, el tribunal deberá resolver las medidas cautelares contra los imputados, mientras las defensas acusan presuntas irregularidades cometidas por el juez de garantía durante el proceso.

